Zucchero, fruttosio

Bambini: abuso di fruttosio provoca stessi danni dell'alcol. FRUTTOSIO CHOC



L'abuso di fruttosio è pericoloso per il fegato dei bambini e può avere degli effetti molto simili a quelli che provoca l'abuso di alcol.



Fruttosio fa male al fegato dei bambini: peggio dell'acol. FRUTTOSIO ALLARME



Fruttosio aggiunto: attenti. Ecco perché troppo fruttosio fa male al fegato dei bambini. Lo spiegano gli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma secondo cui "ogni grammo in più rispetto al fabbisogno giornaliero (circa 25 grammi) accresce di una volta e mezza il rischio di sviluppare malattie epatiche gravi". Uno studio pubblicato sul Journal of Hepatology spiega i pericoli di zucchero e fruttosio.



FRUTTOSIO 'SUBDOLO VELENO". ZUCCHERO ALLARME



Zucchero e fruttosio sono considerati dei subdoli veleni. Un sistematico abuso di dolcificanti come il fruttosio (presente in molti prodotti) diventa un killer per il fegato dei bambini.



FRUTTOSIO, EFFETTI SIMILI ALL'ALCOL



Con effetti riconducibili all’alcol. "Ogni grammo in eccesso rispetto al fabbisogno giornaliero (circa 25 grammi) accresce di una volta e mezza il rischio di sviluppare malattie epatiche gravi".



ZUCCHERO E FRUTTOSIO, LO STUDIO SUI PERICOLO



Lo studio su zucchero e fruttosio condotto dai ricercatori dell’area di Malattie epato-metaboliche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù fa riflettere i genitori che non vigilano abbastanza sull’apporto quotidiano di zuccheri dei propri figli. Lo studio spiega i danni del fruttosio sulle cellule del fegato dei bambini. I ricercatori hanno preso in esame 271 bambini affetti da fegato grasso e li hanno seguiti per quattro anni - periodo dal 2012 al 2016.



ZUCCHERO E FRUTTOSIO, I RISULTATI DELLO STUDIO



I partecipanti alla ricerca sui rischi derivanti da zucchero e fruttosio sono stati sottoposti a esami clinici con risultati che hanno rivelato diverse cose. Un bambino su due presentava livelli eccessivi di acido urico in circolo. Un dato importante, visto che proprio l’acido urico è uno dei prodotti finali della sintesi del fruttosio nel fegato. Questo acido, quando viene prodotto in grandi quantità, assume caratteristiche tossiche per l’organismo e può provocare lo sviluppo di diverse patologie. Gli scienziati hanno scoperto un’associazione tra alti livelli di acido urico e l’aggravarsi del danno al fegato. Situazione che faceva riflettere sui grandi consumatori di fruttosio: quanto più ne assumevano attraverso la dieta, tanto peggiore era il danno delle cellule epatiche.





FRUTTOSIO, ZUCCHERO NATURALE PRESENTE NELLA FRUTTA



“Il fruttosio è uno zucchero naturale presente in diversi alimenti, soprattutto nella frutta, ma anche nei vegetali e nelle farine utilizzate per pasta, pane e pizza. In una dieta bilanciata, il consumo di fruttosio naturalmente contenuto nei cibi non provoca alcun effetto negativo", raccontano gli esperti del Bambino Gesù.



FRUTTOSIO AGGIUNTO NEMICO DEL FEGATO DEI BAMBINI



"Il nemico dei bambini è il fruttosio aggiunto, presente negli sciroppi e nei dolcificanti largamente utilizzati dall’industria nelle varie preparazioni alimentari (marmellate, bevande, merendine, succhi di frutta, caramelle). Basti pensare che una sola lattina di bevanda zuccherata contiene il doppio della quantità giornaliera di fruttosio indicata per l’età pediatrica (circa 25 grammi). Un barattolo di marmellata confezionata ha una concentrazione di fruttosio 8 volte maggiore del fabbisogno quotidiano; una merendina ne contiene mediamente il 45% in più, mentre una bottiglietta di succo di frutta poco più della metà”.



FRUTTOSIO, BOMBARDAMENTO NELL'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI



“Diversi studi hanno provato che l’elevato consumo di zucchero è associato a numerose patologie sempre più frequenti in età pediatrica come l’obesità, il diabete di tipo II e le malattie cardiovascolari. Ma poco si sapeva del suo effetto sul tessuto epatico, almeno fino ad oggi”, sottolinea Valerio Nobili, responsabile di Malattie epato-metaboliche del Bambino Gesù.



Zucchero killer. Fruttosio allarme fegato dei bambini, le conclusioni



“Con la nostra ricerca abbiamo colmato la lacuna: abbiamo infatti dimostrato che un eccessivo consumo di fruttosio si associa ad alti livelli di acido urico e soprattutto a un avanzato danno epatico, tanto da favorire la precoce comparsa di fibrosi prima e cirrosi poi a carico del fegato. Ecco perché, alla luce di quanto certificato dal nostro studio, è fondamentale evitare l’abuso di cibi e bevande con un elevato contenuto di fruttosio, modificando le cattive abitudini alimentari e gli stili di vita errati dei nostri ragazzi. Per fare un esempio concreto, gli spuntini dei bambini dovranno essere solo eccezionalmente a base di succhi di frutta o merendine confezionate e non la regola quotidiana”.