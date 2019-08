Banana acerba o matura, quando mangiarla: i benefici da verde a marrone

Banana acerba o matura, quando mangiarla: i benefici cambiano in base alla fase

La banana è un frutto completo che fornisce un apporto nutrizionale importante al nostro organismo. È però da molti considerata troppo calorica, per questa ragione è raramente presente all’interno delle diete.

I nutrizionisti della High Performance Nutrition Australia hanno però spiegato quali sono i benefici apportati dalla banana in ogni fase della sua maturazione. Hanno inoltre spiegato che il frutto “fornisce vitamine, magnesio e potassio, aiuta a regolare l'attività intestinale e migliora il sistema immunitario”.

Banana acerba e verde: quando mangiarla-I BENEFICI

I dietisti hanno spiegato che la “banana acerba e verde contiene una grande fonte di prebiotici per la salute intestinale, ma può farci sentire appesantiti a causa dell’alta percentuale di amido. È la scelta consigliata per chi soffre di problemi come diabete”.

Banana matura e gialla, quando mangiarla: è facile da digerire-I BENEFICI

La banana matura, di colore giallo, ha un indice glicemico alto ed è ricca di antiossidanti. Grazie al suo contenuto di fibre è facile da digerire ed è per questo adatta alle persone che soffrono di disturbi legati alla digestione.

Banana matura macchiata: quando mangiarla-I BENEFICI

La banana matura gialla inizia a presentare alcune macchioline marroni quando invecchia, a causa della trasformazione dell’amido in zucchero. “In questa fase il frutto ha un contenuto di minerali e vitamine inferiore, ma è ricco di acido folico, potassio e magnesio: perfetti per aumentare il processo digestivo” hanno spiegato i nutrizionisti.

Banana molto matura e marrone: è possibile usarla nelle ricette per dolci

In questa fase la banana è molto utilizzata per la preparazione di torte e budini. La decomposizione della clorofilla fa aumentare i livelli di antiossidanti, ma “crolla drasticamente il suo contenuto di fibre”. In questa fase aumentano ulteriormente la digeribilità ed il livello di zuccheri.