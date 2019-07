Barbecue e tumori: 10 consigli per una grigliata di carne salutare e sicura

Barbecue e tumori: grigliata di carne, il rischio tumori è reale - Salute e benessere

La bella stagione è arrivata e sebbene molti non siano ancora pronti per la prova costume (per questo ci sono diverse diete rapide come quella delle albicocche) e la voglia di mangiare all’aperto, cullati dalla brezza marina o dei monti, colpisce tutti. Il pasto ideale sotto il sole è senza ombra di dubbio una bella grigliata tradizionale ma bisogna fare attenzione. Il barbecue infatti se la cottura non avviene in modo omogeneo e seguendo alcuni accorgimenti può aumentare il rischio di tumori in quanto si formano sostanze cancerogene.

L’allarme è stato lanciato dall’American Institute for Cancer Research, che ha comunque stilato una lista di consigli per una grigliata di carne e pesce o un barbecue salutari, sicuri ma comunque gustosi. "Diverse ricerche hanno mostrato che una dieta ricca di carne rossa e lavorata aumenta il rischio di tumori del colon – ha dichiarato Alice Bender, Senior Director of Nutrition Programs dell'istituto - e grigliare carne, sia bianca che rossa, ad alte temperature forma sostanze fortemente cancerogene".

Barbecue e tumori: 10 consigli per una grigliata di carne sicura e salutare - Salute e benessere