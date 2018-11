Batteri: ecco il batterio potenzialmente mortale che è sulla pelle di tutti

UN BATTERIO LETALE È PRESENTE SULLA PELLE DI TUTTI

Il batterio Staphylococcus epidermidis, un parente stretto del batterio MRSA, è una delle principali cause di infezioni potenzialmente letali dopo l'intervento chirurgico, ma è spesso trascurato dai medici e dagli scienziati.

I ricercatori del Milner Centre for Evolution dell'Università di Bath avvertono che la minaccia posta da questo organismo batterico dovrebbe essere presa più seriamente e usare precauzioni extra per i pazienti a più alto rischio di infezione che devono subire un intervento chirurgico.

Gli studiosi hanno identificato un insieme di 61 geni che consentono a questo batterio cutaneo normalmente innocuo di causare malattie potenzialmente letali, nella speranza che, capendo perché alcuni ceppi del batterio Staphylococcus epidermidis causano malattie in determinate circostanze, potrebbero in futuro identificare quali pazienti sono maggiormente a rischio di infezione prima di sottoporsi a un intervento chirurgico.

Quel batterio letale che vive sulla nostra pelle. I ricercatori hanno prelevato campioni da pazienti che hanno sofferto di infezioni in seguito a interventi di sostituzione dell'articolazione dell'anca o del ginocchio e di fissazione della frattura e li hanno confrontati con campioni di tampone prelevati dalla pelle di volontari sani.

Hanno confrontato la variazione genetica dell'intero genoma di batteri trovati nei campioni di individui sani e malati. Da questo hanno identificato 61 geni nei batteri che causano la malattia che non erano presenti nella maggior parte dei campioni sani.

Sorprendentemente tuttavia, c'era un piccolo numero di individui sani che trasportavano la forma più letale dei batteri senza saperlo.

Il team ha pubblicato lo studio su Nature Communications questa settimana.

Il professor Sam Sheppard, direttore di Bioinformatica presso il Centro Milner per l'evoluzione dell'Università di Bath ha condotto la ricerca. Ha detto:

"Lo stafilococco della cute è un agente patogeno mortale in bella vista. È sempre stato ignorato clinicamente perché si è presunto spesso che fosse un contaminante in campioni di laboratorio o perché è stato semplicemente accettato come un noto rischio di intervento chirurgico.

Le infezioni post-chirurgiche possono essere incredibilmente gravi e possono essere fatali. Le infezioni rappresentano quasi un terzo dei decessi nel Regno Unito, quindi credo che dovremmo fare di più per ridurre il rischio se possibile.

Se siamo in grado di identificare chi è più a rischio di infezione, possiamo indirizzare quei pazienti con precauzioni di igiene extra prima di subire un intervento chirurgico.

Se non facciamo nulla per controllare ciò, c'è il rischio che questi batteri che causano malattie gravi possano diffondersi più ampiamente, il che significa che le infezioni post-operatorie resistenti agli antibiotici potrebbero diventare ancora più comuni".