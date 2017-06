Bayer, Emofilia Ciak si Gira! I minivideo sono online su www.emofilia.it

Bayer lancia “Emofilia Ciak si Gira! Video e illustrazioni per conoscerla e viverla meglio”, una collana di video sul nuovo sito www.emofilia.it, con lo scopo di raccontare l’emofilia attraverso video ed illustrazioni.



Grazie ad otto semplici filmati illustrati, esperti di Emofilia rispondono alle domande più frequenti riguardo la patologia:

· Che cos’è l’Emofilia?

· Come si cura l’Emofilia?

· Cosa sono gli inibitori?

· Cosa possiamo fare quando compaiono gli inibitori?

· Come viene effettuata la terapia dell’Emofilia?

· Che cos’è l’emartro?

· Che cos’è l’artropatia emofilica?

· Chi ha l’emofilia può fare sport?



Nel primo video della collana “Che cos’è l’Emofilia”, già online, il Dottor Stefano Antoncecchi, illustra le principali caratteristiche della malattia. Per vederlo, CLICCA QUI



Nel secondo video della collana, dal titolo “Come si cura l’Emofilia”, il Dottor Cosimo Pietro Ettorre presenta le caratteristiche del trattamento della patologia.





Bayer, da tempo impegnata nello sviluppo di terapie innovative per la cura dell’emofilia A, supporta le associazioni dei pazienti con iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle persone con emofilia.

“Proprio per questo motivo, dichiara Patrizia Guarraci, Responsabile BU Specialty di Bayer, siamo orgogliosi che FedEmo, La Federazione delle Associazioni Emofilici, abbia deciso di supportare il progetto “Emofilia Ciak si Gira!” con il suo patrocinio.”



“FedEmo da sempre sostiene con favore iniziative educazionali che si propongano di arricchire la conoscenza e la familiarità con la malattia. Conoscenza significa consapevolezza e un paziente consapevole ed “esperto” avrà maggiori strumenti a disposizione per affrontare la propria vita con l’emofilia con serenità ed efficacia”, sottolinea Stefania Farace, Segretario Generale FedEmo.