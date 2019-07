Bere acqua al mattino a digiuno fa bene e fa dimagrire: ecco tutti i benefici

Bere acqua al mattino a digiuno fa bene: un’ottima pratica da adottare appena svegli

Bere acqua al mattino a stomaco vuoto apporta notevoli benefici al nostro corpo. L’acqua è fondamentale per la nostra salute e assumerla appena svegli a digiuno fa davvero bene. Consente infatti di combattere l’acidità di stomaco, di eliminare le tossine, di depurare i reni. Risveglia poi il metabolismo, migliora la circolazione, fa dimagrire, contrasta la stitichezza e molto altro.

Bere acqua a digiuno la mattina: come fare

Bere acqua la mattina a stomaco vuoto è un’antica usanza giapponese. Secondo la medicina tradizionale nipponica, il miglior modo per svolgere questa pratica salutare consiste nel bere 4 bicchieri d’acqua a digiuno, a piccoli sorsi. Tra un bicchiere e l’altro bisognerebbe aspettare 2 minuti e, dopo aver bevuto l’ultimo bicchiere d’acqua bisognerebbe attendere 45-60 minuti prima di fare colazione. Dopo aver mangiato il consiglio è poi quello di aspettare almeno 90 minuti per bere.

Ecco tutti i benefici che regala questa semplice ma preziosa abitudine.

Bere acqua al mattino a digiuno fa dimagrire, attiva il metabolismo e fa bruciare più calorie

L’acqua bevuta al mattino a digiuno ha proprietà importati per la nostra salute. Depura in profondità il nostro organismo, ripulisce con maggiore efficacia stomaco e colon trovandoli vuoti. Riduce inoltre la possibilità che durante il giorno si creino processi fermentativi che causano la pancia gonfia. Bere acqua aumenta l’efficacia delle diete e fa perdere più chili. Stimola inoltre il metabolismo e consente di bruciare più calorie.

La dieta dimagrante è più efficace bevendo: bere l'acqua fa perdere 2kg in più

Bere acqua al mattino a digiuno aiuta a combattere l’acidità di stomaco

Bere acqua a digiuno appena svegli consente di ridurre l’acidità di stomaco. Spinge infatti verso il basso i reflussi e aiuta a contrastare il problema.

Bere acqua al mattino a digiuno appena svegli attiva il sistema immunitario

Bere acqua la mattina a digiuno permette anche di prevenire i malanni di stagione. L’acqua infatti ossigena le cellule e consente al corpo di assorbire maggiormente le sostanze nutritive degli alimenti.

Bere acqua la mattina a digiuno pulisce il colon

Mantenere il colon pulito è molto importante per il benessere dell’intestino e di conseguenza dell’organismo. Bere acqua, preferibilmente tiepida, al mattino rigenera l’organismo e contrasta la stitichezza e la pancia gonfia, evitando i processi di fermentazione.

Bere acqua a digiuno appena svegli idrata l’organismo: bisogna bere a piccoli sorsi

L’idratazione è fondamentale per la salute ed il benessere mentale e fisico. Il corpo tende a perdere liquidi non solo di giorno, ma anche di notte. Per trarre i maggiori benefici dall’acqua è preferibile berla a piccoli sorsi. L’idratazione consente di contrastare gonfiori e colite, risveglia la mente e consente all’organismo di funzionare correttamente.

Bere acqua al mattino a digiuno elimina le tossine e depura l’organismo

Bere acqua a digiuno appena svegli è il primo rimedio naturale da adottare per depurare l’organismo. Consente di pulire il corpo dalle tossine accumulate durante la notte.

Bere acqua al mattino a digiuno depura i reni

Questa abitudine permette anche di mantenere in salute i reni. Aiuta inoltre a prevenire calcoli e infezioni.

Bere acqua al mattino a stomaco vuoto migliora la circolazione

Un’ulteriore beneficio che regala l’acqua bevuta al mattino a stomaco vuoto consiste nel miglioramento della circolazione. Bevendo acqua a digiuno si eliminano non solo le tossine, ma anche i depositi di grasso che circolano nel corpo. I muscoli si rilassano, le arterie e le vene si espandono donando più spazio al flusso del sangue.

Bere acqua a digiuno appena svegli migliora e rafforza la memoria

L’acqua fa bene non solo al corpo ma anche alla mente. Consente di concentrarsi meglio, di essere più attivi e rafforza la memoria. Lo ha dimostrato uno studio condotto nell’Università di East London e Westminter. I ricercatori hanno scoperto che chi beve mezzo litro d’acqua prima di svolgere un compito ha una velocità di reazione del 14% superiore rispetto a chi non ha bevuto.

Bere acqua al mattino a digiuno aiuta a contrastare la stitichezza

Bere acqua a stomaco vuoto la mattina è un ottimo rimedio naturale contro la stitichezza. Rende infatti le feci più morbide e migliora la regolarità intestinale.

Bere acqua a digiuno la mattina migliora la pelle

Ecco un altro beneficio apportato dall’abitudine di bere acqua la mattina a stomaco vuoto: l’acqua rende la pelle più bella e luminosa. È ricca di sali minerali e oligoelementi, importanti per il buon funzionamento dell’organismo. L’acqua svolge un’azione idratante e purificante, che permette di eliminare le scorie, ossigenando i tessuti. L’effetto di questa attività consiste in una pelle tonica, distesa, elastica e luminosa.