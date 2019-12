Bere acqua frizzante prima di dormire fa male? Ecco cosa succede al corpo

Bere acqua prima di dormire fa bene, ma cosa succede se si beve acqua frizzante?

Bere acqua prima di dormire fa bene alla salute. Secondo uno studio americano, bere un bicchiere d’acqua prima di andare a letto aiuta a recuperare i liquidi persi durante la giornata e dunque ad idratare il corpo, consente di reintegrare i nutrienti ed i minerali. Fa poi dimagrire e purifica l’organismo dalle tossine accumulate. Bere acqua prima di dormire migliora inoltre la qualità del sonno.

Cosa succede però se si beve acqua frizzante?

Bere acqua frizzante prima di dormire fa male? Ecco cosa succede

Numerosi siti sconsigliano di bere acqua frizzante la sera, prima di andare a letto. L’anidride carbonica in essa contenuta potrebbe provocare disturbi e gonfiori, soprattutto nelle persone soggette a dilatazione gastrica. Favorirebbe inoltre l’insonnia, ma non vi sono conferme scientifiche.

Bere acqua frizzante non provocherebbe comunque grossi problemi, ma bisogna sempre controllare se il proprio corpo la tollera. Non tutte le persone la sopportano nello stesso modo.

Meglio acqua naturale o frizzante? L’acqua naturale deve essere sempre la prima scelta

Molti nutrizionisti consigliano di non bere sempre e solo acqua frizzante. L’acqua naturale deve essere sempre la prima scelta e non deve mai essere completamente sostituita da altri tipi di bevande. Quando si desidera bere acqua frizzante è opportuno scegliere quella effervescente naturale.

Quando bere acqua frizzante?

Alcuni siti ritengono che il momento migliore per bere acqua frizzante sia ai pasti. Il consiglio è quello di berne massimo 3 bicchieri al giorno.

Bere acqua frizzante tutti i giorni fa male? Parla l'esperto

Il consumo prolungato e continuo di acqua frizzante può causare disturbi all’organismo, anche perché contiene sali. “Di per sé l’acqua frizzante non risulta particolarmente dannosa per la salute, ma il suo consumo, a lungo andare, può esercitare effetti negativi sul nostro organismo” ha spiegato la biologa nutrizionista Francesca Evangelisti.

Se bevuta costantemente, può causare gonfiore addominale e rovinare lo smalto dei denti. Alcuni esperti consigliano dunque di berla con una cannuccia.