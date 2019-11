Bere acqua frizzante tutti i giorni fa male? Ecco cosa succede

Bere ogni giorno l’acqua frizzante può provocare, a lungo andare, problemi di salute. Se bevuta costantemente, l’acqua gassata può infatti causare gonfiore addominale. Rovina inoltre lo smalto dei denti. Alcuni esperti consigliano dunque di berla con una cannuccia.

L’acqua frizzante fa male? Berla tutti i giorni provoca dei problemi

“Di per sé l’acqua frizzante non risulta particolarmente dannosa per la salute, ma il suo consumo, a lungo andare, può esercitare effetti negativi sul nostro organismo” ha spiegato la biologa nutrizionista Francesca Evangelisti.

L’acqua gassata è sconsigliata a chi soffre di reflusso gastrico. Potrebbe infatti comportare una pressione sullo stomaco, provocando bruciore e dolore, generando anche il reflusso.

Acqua frizzante più dissetante di quella naturale?

Molti sostengono che l’acqua frizzante sia più dissetante rispetto all’acqua naturale. Le bollicine donano una sensazione di freschezza al palato, stimolando i recettori del gusto. Tuttavia si tratta di un effetto solo temporaneo. L’acqua frizzante non è più dissetante di quella naturale.

Acqua frizzante: tutti i vantaggi

Chi ama l’acqua frizzante dovrebbe sempre alternarla a quella naturale che deve comunque rimanere la prima scelta. Berla tutti i giorni infatti provoca alcuni problemi al nostro organismo. Berla ogni tanto ha invece effetti benefici. Ecco quali sono.

L’acqua frizzante stimola la produzione dei succhi gastrici favorendo il processo digestivo. Grazie alla presenza dell’acido carbonico che si genera con la gasatura, consente inoltre di contrastare la proliferazione microbica. Ha dunque un effetto batteriostatico.

Non contiene calorie e non fa ingrassare. Se bevuta prima dei pasti aiuta anche a dimagrire in quanto attenua il senso di fame e fa sentire sazi prima. Consente dunque di mangiare meno senza soffrire.

L’acqua frizzante prepara inoltre il palato ai passaggi di sapore. Sono in molti a berla infatti negli intervalli tra le varie portate.