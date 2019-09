Bere acqua ghiacciata fa bene o male? Si rischia la congestione? La verità

Bere acqua ghiacciata fa male alla salute? Ecco cosa dicono gli esperti

Molti ritengono che non ci sia nulla di più dissetante di un bicchiere di acqua ghiacciata. Gli esperti però fanno sapere che si tratta di un falso mito e che l’acqua ghiacciata fa male. Il nostro organismo ha infatti una temperatura interna che dovrebbe essere alterata il meno possibile.

Bere acqua ghiacciata fa bene o male? Può essere pericoloso per la salute

Bere acqua ghiacciata è sconsigliato, soprattutto durante la fase digestiva o a distanza di pochi minuti dal pasto. Può essere rischioso per la salute perché la digestione comporta un notevole afflusso di sangue all’intestino e allo stomaco. L’acqua ghiacciata ha però un effetto contrario: innesca infatti un meccanismo di vasocostrizione. Questo contrasto può portare ad uno scompenso o ad uno shock termico.

Bere acqua ghiacciata fa male: la congestione è uno dei rischi maggiori

Il meccanismo di vasocostrizione prodotto dall’acqua ghiacciata contrasta con l’afflusso di sangue tipico della fase digestiva, alterando le capacità digestive di stomaco e intestino. Bere acqua ghiacciata dopo aver mangiato può provocare la congestione a causa dello shock termico che ne consegue.

Bere acqua ghiacciata fa male: altera lo stato degli alimenti e rende più difficile la digestione

Oltre a generare il rischio di congestione e alterare la capacità digestiva di stomaco e intestino, sovraccaricandoli, bere acqua ghiacciata fa alterare lo stato degli alimenti ingeriti. Alcuni cibi, a contatto con l’acqua fredda si solidificano, come ad esempio i grassi. La digestione diventa dunque più lunga e difficile. Bere acqua ghiacciata mentre si mangia può causare un forte dolore allo stomaco e gonfiore addominale. Berla dopo aver mangiato può avere conseguenze più gravi fra le quali la congestione.

Bere acqua ghiacciata fa male: riduce la frequenza cardiaca, fa venire mal di gola

L’acqua ghiacciata può causare anche una riduzione della frequenza cardiaca. Il cuore infatti tende a rallentare fino a quando la temperatura corporea non ritorna a valori normali. Nei casi più gravi, l’acqua ghiacciata, oltre a causare una congestione, può provocare una perdita di conoscenza. Può inoltre far avvertire una costipazione generale e irritazione alla gola.

Bere acqua ghiacciata fa male: qual è la temperatura consigliata

L’acqua non va bevuta ghiacciata, ma preferibilmente a temperatura ambiente. In questo modo non si altera in modo brusco ed eccessivo la temperatura corporea interna. L’acqua andrebbe inoltre bevuta a piccoli sorsi, per consentirle di entrare lentamente nelle cellule e depurare l’organismo.

Bevendo l'acqua in piccole quantità si eliminano inoltre alcuni disturbi quali gonfiore addominale, colite e cattiva digestione. Se l’acqua viene bevuta a grandi sorsi e tutta insieme, arriva immediatamente alla vescica e dunque viene subito eliminata. Bevendola a piccola sorsi invece si aiuta il corpo a depurarsi dalle tossine e a sgonfiarsi.