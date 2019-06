Bere acqua e limone fa male? Ecco i casi in cui è bene evitarla

Bere acqua e limone fa male quando si esagera. Ecco cosa succede al corpo quando si eccede nell'abitudine di bere acqua e limone al mattino - Salute e benessere

Bere acqua e limone al mattimo è una pratica molto in voga tra coloro che vogliono dimagrire velocemente. Questa bevanda nonostante la sua semplicità ha un effetto benefico straordinario e che riguarda l'organismo nel suo insieme. Ci sono però dei casi in cui anche bere acqua e limone fa male.

Bere acqua e limone per dimagrire velocemente: un bicchiere al mattino aiuta a perdere peso velocemente - Salute e benessere

Un bel bicchiere di acqua e limone al mattimo è un grande sostegno per coloro che stanno cercando di dimagrire velocemente, problema comune a molti italiani ora che la prova costume è decisamente alle porte. Acqua e limone favorisce la perdita di peso e data l'elevata concentrazione di sali minerali è anche il drink ideale dopo la palestra per riequilibrare gli elettoliti.

Acqua e limone fa bene: ecco gli effetti positivi di bere acqua e limone al mattino oltre ad aiutare a dimagerire velocemente - Salute e benessere

Bere acqua e limone al mattino non è di per sé una cattiva abitudine. Questa bevanda infatti è un validissimo aiuto per dimagrire velocemente e per il benessere del corpo in generale. Bere acqua e limone fa bene alla pelle, che diventa più luminosa e soda, e aiuta a regolarizzare l'intestino riducendo il gonfiore addominale. Trattandosi inoltre di un diuretico naturale, stimola l'eliminazione delle tossine in eccesso. Bere acqua e limone fa bene anche contro l'alitosi e riduce dolori e infiammazioni in quanto scioglie l'acido urico che si accumula nelle articolazioni.

Bere acqua e limone fa male? Ecco i casi in cui è meglio evitare - Salute e benessere

Bere acqua e limone al mattino porta quindi ad una lunga serie di benefici e quelli sopracitati sono solo alcuni. L'importante è sempre al moderazione. Consumarne troppa non fa bene al corpo ed in particolare in alcune situazioni specifiche. Data l'acidità del frutto, un eccesso di acqua e limone può causare bruciore di stomaco e nausea.