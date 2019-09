Bere acqua prima di dormire fa bene, fa dimagrire e...I BENEFICI

Bere acqua prima di dormire fa bene: lo dicono i medici

L’acqua è molto importante per il nostro organismo. Bere è un’abitudine essenziale per la nostra salute. Gli esperti consigliano di bere almeno due litri d’acqua al giorno. I medici ritengono inoltre molto utile assumere acqua la sera, prima di andare a dormire. Ecco perché.

Bere acqua prima di dormire fa bene: tutti i benefici

La scienza fa sapere che bere un bicchiere acqua prima di andare a dormire fa molto bene. I benefici apportati sono numerosi. L’acqua favorisce il riposo notturno e la digestione, fa dimagrire, depura l’organismo e non solo. Ecco tutti i benefici che regala un bicchiere d’acqua prima di dormire.

Bere acqua prima di dormire fa bene: depura l’organismo ed elimina le tossine

L’acqua depura il nostro organismo dalle tossine accumulate. Queste possono derivare dall’inquinamento e da una cattiva alimentazione. Bere acqua prima di dormire migliora l’efficacia dell’azione purificativa agendo soprattutto sul tratto digestivo e sul sistema muscolare.

Bere acqua prima di dormire fa bene: idrata, agevola la digestione e migliora il sonno

Idratare l’organismo è fondamentale per farlo funzionare correttamente. Bere acqua prima di dormire consente peraltro di mantenere l’equilibrio idrominerale durante il sonno. Andare a letto la sera con una buona idratazione agevola inoltre il processo digestivo e, di conseguenza, migliora la qualità del sonno.

Bere acqua fredda prima di dormire fa dimagrire

Bere acqua prima di dormire ha un effetto dimagrante. Per perdere calorie l’acqua deve però essere fredda. Questo perché il corpo deve lavorare per alzare la temperatura dell’acqua. Grazie a questo sforzo si bruciano calorie in modo naturale.