Bere latte tutti i giorni fa bene? Cosa succede al corpo

Bere latte tutti i giorni fa bene? Ecco cosa succede al corpo

A colazione o prima di dormire, sono moltissime le persone che hanno come abitudine quella di bere una tazza di latte. Gli esperti hanno spiegato cosa succede al corpo bevendone due bicchieri al giorno. I benefici sono incredibili. Chi pensa che il latte faccia ingrassare si sbaglia. 250 ml di latte scremato contengono 80 calorie.

Bere latte ogni giorno fa bene alle ossa

Il latte contiene la vitamina D e il calcio, entrambi molto importanti per la salute delle ossa. I medici lo consigliano sia ai bambini sia alle donne in menopausa. Nei primi aiuta a rendere forti le ossa, nelle seconde e negli anziani in generale aiuta a prevenire l’osteoporosi.

Gli esperti ritengono che la dose giornaliera adeguata di calcio e vitamina D corrisponda a due bicchieri di latte.

Bere latte tutti i giorni previene Alzheimer, ipertensione e diabete

Oltre a contenere vitamina D, il latte è ricco anche di vitamina B12. Insieme contribuiscono al rafforzamento del sistema immunitario e prevengono alcune malattiE. Fra queste l’ipertensione e il diabete. Di recente gli esperti hanno anche rilevato che il latte aiuterebbe a prevenire la demenza senile e l’Alzheimer.

Bere latte tutti i giorni fa dimagrire o ingrassare?

Secondo gli esperti, bere due bicchieri di latte al giorno fa dimagrire. Il latte infatti favorisce il senso di sazietà, tenendo lontani dagli snack. Sostituendolo ai succhi di frutta elaborati, si assumono inoltre meno zuccheri.

Secondo un recente studio, i bambini di 8 anni che bevono, ogni giorno, una certa quantità di latte sono più magri, di 4 chili in media, rispetto agli altri.

Quale latte bere per ottenere benefici

Il latte più completo e nutriente è quello intero. Per ridurre però la quantità di grassi animali è consigliabile assumere latte parzialmente scremato. Chi è intollerante può consumare latte senza lattosio.