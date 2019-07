Bioetica, Comitato nazionale sul suicidio assistito: "Diverso dall'eutanasiA"

Il suicidio assistito è diverso dall'eutanasia. Il parere è contenuto in un documento del Comitato nazionale per la bioetica che si sofferma in particolare sul significato dell’aiuto al suicidio assistito, sulle sue modalità di attuazione, su analogie e differenze con l’eutanasia e sui temi etici più rilevanti e delicati attinenti alla richiesta di suicidio assistito: l’espressione di volontà della persona; i valori professionali del medico e degli operatori sanitari; l’argomento del pendio scivoloso; le cure palliative. Ognuno di questi temi è analizzato in modo dialettico, dando spazio e ascolto alle tesi ora favorevoli ora contrarie. Da questo confronto sono emerse differenti opinioni, delineate nel documento.