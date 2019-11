Bioline Jatò: le linee AGE Beauty Secret e VITA+ per ridare luce alla pelle

Le linee AGE Beauty Secret e VITA+ offrono soluzioni mirate per la cute che ha perso tono e lucentezza

Si avvicina la festa più attesa dell’anno e le luci sfavillanti del Natale invadono le strade rendendo l’atmosfera più allegra e carica di attesa. Perché non donare alla propria pelle la stessa radiosità?

Bioline Jatò propone le soluzioni perfette – da regalare o regalarsi – per liberare il viso dagli inestetismi e dal grigiore tipico del periodo invernale… per un dicembre e nuovo anno più luminosi che mai!

Bioline Jatò suggerisce la linea AGE Beauty Secret per il trattamento della cute segnata dal tempo, e VITA+ per donare nutrimento alla pelle carente d’acqua e di lipidi.

La gamma AGE Beauty Secret svolge un’azione mirata in favore delle pelli segnate dall’invecchiamento cutaneo. Grazie alla Crema Occhi/Labbra, al Siero, alla Crema e all’Emulsione, si riduce la visibilità delle rughe, la perdita di tono e elasticità, ed è invece riportata alla luce la naturale compattezza del viso. La pelle assume così un aspetto radioso e uniforme, per una bellezza senza tempo. Le formulazioni AGE Beauty Secret sono indicate per donne dai 45 anni in su.

Per le pelli alipiche, ovvero che soffrono di una forte carenza di lipidi, Bioline Jatò suggerisce tre prodotti ideati per fornire un nutrimento profondo: il Nettare in Gocce Rivitalizzante, la Crema Nutriente e la Cold Cream Comfort Estremo di VITA+, la linea che rafforza la barriera protettiva cutanea favorendo il ripristino dell'equilibrio idrolipidico. Tali soluzioni possono rivolgersi sia a pelli giovani (dai 30 anni in su) che soffrono da sempre di questa problematica, sia a pelli più mature che si trovano a fronteggiare la carenza di lipidi a causa dell’avanzare dell’età.