Birra analgesico naturale più del paracetamolo. Birra come antidolorifico

Birra come analgesico naturale: è questo il risultato dello studio condotto dai ricercatori dell'Università di Greenwich e pubblicato su The Journal of Pain che dichiara come la birra abbia un effetto antidolorifico più potente del paracetamolo.

I ricercatori dell'Università di Greenwich hanno scoperto che consumare due pinte di birra può ridurre il mal di testa. Infatti, alzando il contenuto di alcool nel sangue a circa lo 0,08% aumenterà la soglia del dolore generando quindi una riduzione della intensità del dolore percepita.

I ricercatori hanno spiegato: "I risultati suggeriscono che l'alcool è un analgesico efficace che fornisce riduzioni clinicamente significative sul livello di intensità del dolore, ciò potrebbe spiegare l'abuso di alcol in coloro che hanno un dolore persistente, nonostante le potenziali conseguenze per la salute a lungo termine".

Non è tuttavia chiaro se l'alcol riduca la sensazione di dolore perché colpisce i recettori del cervello o solo perché abbassa l'ansia, inducendo a pensare che il dolore non sia così forte.