Boehringer Ingelheim Animal Health: Warren Crosby nuovo Noventa Head Site

Cambio al vertice nel sito produttivo di Noventa Padovana di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia. dal 1° luglio Warren Crosby è il nuovo Noventa Site Head

Warren Crosby può vantare più di 25 anni di esperienza in ruoli di crescente responsabilità in ambito manageriale, sia nella gestione di progetti complessi, sia in quella di siti produttivi, in particolare, di vaccini aviari.

Negli ultimi due anni è entrato nel Gruppo Boehringer Ingelheim come Direttore del sito di Nanjing in Cina e precedentemente ha lavorato per 16 anni nel Regno Unito presso Merial, multinazionale operante nel settore dell’Animal Health, ora di proprietà di Boehringer Ingelheim, come Project Manager e successivamente come Direttore del sito di Guildford.

Nel corso della sua carriera Warren Crosby ha gestito numerosi progetti in differenti Paesi e contesti culturali, fino ad approdare nel nostro Paese, presso il sito produttivo di Noventa Padovana, interamente dedicato alla produzione di vaccini per proteggere la specie avicola da diversi tipi di malattie.

Warren Crosby subentra a Rossella Pellizzari che per 4 anni ha diretto lo stabilimento veneto, portando un importante e positivo contributo, in particolare nella fase di integrazione di Boehringer Ingelheim Animal Health nel Gruppo Boehringer Ingelheim.

“Sono fermamente convinto che gli elementi fondamentali per un sito produttivo siano l’attenzione ai temi di salute e sicurezza, che si traducono in qualità dei nostri prodotti. Questo non può prescindere dal fatto che chi guida un sito produttivo debba essere costantemente d’esempio per l’intera organizzazione. - ha affermato Warren Crosby – Per questo mi impegno costantemente per coinvolgere tutti i collaboratori per raggiungere gli obiettivi prefissati, comprendendo e rispondendo alle esigenze dei clienti, in una realtà, come il sito di Noventa Padovana, in continua evoluzione. Sono per questo grato – conclude Crosby – ai vertici dell’azienda per la stima che mi hanno dimostrato, affidandomi un ruolo così stimolante all’interno del Gruppo.”

Boehringer Ingelheim Business Unit Animal Health

Boehringer Ingelheim è il secondo maggior operatore mondiale nell’ambito Animal Health, con un fatturato netto di quasi 4 miliardi di euro nel 2018 e una presenza in oltre 150 mercati.