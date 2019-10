Boehringer Ingelheim dona 60.000 vaccini per combattere la rabbia a Portorico

Boehringer Ingelheim ha annunciato l'intenzione di donerà 60.000 dosi di vaccino, nell’arco di tre anni, per combattere la rabbia a Portorico. L’iniziativa si inserisce nella campagna mondiale per combattere la rabbia, che ogni giorno uccide circa 160 persone, per la metà bambini

Boehringer Ingelheim, leader mondiale dei vaccini veterinari antirabbici, donerà 60.000 dosi del proprio vaccino anti-rabbia per cani, nell’arco dei prossimi tre anni, per combattere questa malattia a Portorico.

La donazione, che rientra nell’iniziativa Shots for Good, sarà effettuata in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la rabbia, ed è volta ad aiutare a eliminarla dal pianeta grazie alla vaccinazione dei cani.

La rabbia è, infatti, una malattia tuttora presente in oltre 150 tra Paesi e aree geografiche, soprattutto in Asia e Africa, e in più del 99% dei casi la trasmissione dall’animale all’uomo avviene a seguito del morso di un cane. Sono 160 le persone che ogni giorno muoiono di rabbia nel mondo, e la metà sono bambini.

“Siamo lieti di dare il nostro contributo per proteggere gli animali dalla rabbia” ha dichiarato Randolph Legg, Responsabile dell’Unità Veterinaria Animali Domestici di Boehringer Ingelheim Animal Health USA.

Boehringer Ingelheim ripartirà le dosi di vaccino donate a Portorico su tre anni, per essere impiegate in occasione degli eventi organizzati da Spayathon™ for Puerto Rico, la coalizione messa insieme da Humane Society of the United States, che raccoglie oltre 25 organizzazioni, che hanno reso disponibili servizi di sterilizzazione e vaccinazione per migliaia di animali. Boehringer Ingelheim ha contribuito con i propri farmaci, per un controvalore di 2,2 milioni di dollari (circa 1,8 milioni di euro). Le dosi di vaccino anti-rabbia donate da Boehringer Ingelheim verranno somministrate dalle organizzazioni che parteciperanno agli eventi Spayathon.