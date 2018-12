Boehringer Ingelheim Italia: Constantin Schraub nuovo Head of Animal Health

Constantin Schraub è il nuovo Head of Business Unit Animal Health di Boehringer Ingelheim Italia ed entrerà in carica a partire dal 1° gennaio 2019.

Constantin Schraub, 54 anni, può vantare una ventennale esperienza in ruoli di crescente responsabilità in ambito manageriale, da leader nel settore marketing e vendite a Direttore di specifiche Business Unit nel settore chimico-farmaceutico.

Dopo gli studi in economia in Germania, inizia la sua carriera presso un’importante azienda chimica tedesca, per la quale si trova ad affrontare un’esperienza professionale in Giappone nell’area Marketing & Sales. In questi anni, si rapporta con mercati emergenti come Taiwan, Hong Kong e Singapore. Dal 2014 alla fine del 2016 è responsabile Consumer Healthcare (CHC) in Boehringer Ingelheim Italia.

Dopo un periodo in Svizzera, a capo del Business CHC per un’importante multinazionale farmaceutica francese, nell’ultimo anno rientra in Germania come Head of Marketing Projects CHC. Ritorna ora in Italia, questa volta alla guida di Boehringer Ingelheim Animal Health.

“Sono innanzitutto felice di tornare in Italia in un’azienda dove ho già trascorso una parte importante del mio percorso professionale - ha dichiarato Constantin Schraub - Anche per questo, mi riempie di orgoglio essere stato chiamato ad assumere la guida di Boehringer Ingelheim Animal Health in Italia, una realtà leader nel settore della salute animale, impegnata quotidianamente nell’offrire nuove soluzioni terapeutiche per gli animali da compagnia, così come per quelli da reddito. Un marchio riconosciuto a livello mondiale come sinonimo di attenzione continua al benessere animale”.

Boehringer Ingelheim Animal Health è il secondo maggior operatore mondiale nell’ambito della salute animale, è impegnata nel migliorare la salute in questo settore. Boehringer Ingelheim Animal Health impiega oltre 10.000 addetti nel mondo, i suoi prodotti sono disponibili in oltre 150 mercati e l’azienda è presente in 99 Paesi del mondo.