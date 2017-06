Bracco e Milano: dopo "The Beauty of Imaging", si avvicina anche l'EMA

Ottime notizie per Milano, le cui possibilità di ospitare EMA, l’agenzia europea del farmaco, sono in salita.

Dopo la Brexit, anche autorevoli candidate come Madrid, Stoccolma, Copenhagen, Vienna e Strasburgo si sono fatte avanti per prendere il posto di Londra, ma il capoluogo lombardo può contare su asset che le rivali non hanno, a partire dal fatto che la Regione Lombardia abbia già messo a disposizione una sede prestigiosa e già pronta all'uso (il Pirellone).

Diana Bracco, presidente e a.d. del gruppo farmaceutico fondato da suo nonno Elio, è anche la rappresentante del mondo economico in seno al coordinamento ristretto che sostiene la candidatura milanese e da parte sua evidenzia un altro plus: “Attraenti sono anche le caratteristiche della vita milanese, una città viva, ricca di offerta, molto attenta. Quando il Governo formalizzerà la domanda di candidatura di Milano per l’Ema immediatamente organizzeremo uno sportello per assistere il trasloco e gli addetti Ema in tutte le loro necessità”.



Questa interessante possibilità coincide con le celebrazioni per i 90 anni del Gruppo Bracco. Per festeggiarli in maniera consona, ma nel contempo originale, è stata organizzata presso la Triennale di Milano la mostra “The Beauty of Imaging”, che durerà fino al 2 luglio. In questo particolarissimo percorso tra l'arte la scienza, le protagoniste sono le immagini: rielaborate da Marco Balich le immagini tipiche della diagnostica permessa dagli strumenti Bracco incontrano il linguaggio della pop-art, esplorando nuovi sentieri di divulgazione della conoscenza scientifica.

THE BEAUTY OF IMAGING

Credits:

A cura di FeelRouge Worldwide Shows

Supervisione artistica: Marco Balich

Design e progetto di allestimento: Studio GIO' FORMA

Direzione dei contenuti: Mauro Belloni

In collaborazione con:

Centro Diagnostico Italiano

Fondazione Bracco

___________________________________________

Orari di apertura:

31 MAGGIO - 2 LUGLIO

Dal Martedì alla Domenica h 10.30 - 20.30

TRIENNALE DI MILANO

___________________________________________

INGRESSO LIBERO - FREE ENTRY