Bracco: the Beauty of Imaging e un particolarissimo "Bronzo di Riace"

Il tema del corpo umano come anello di congiunzione tra la scienza e l'arte è il fil rouge della mostra “The Beauty of Imaging”, con la quale Bracco celebra i propri 90 anni di attività.

L'iniziativa, che sarà ospitata alla Triennale di Milano fino al 2 luglio, presenta un'impressionante serie di opere artistiche ricavate da elementi tipici della scienza, come i referti diagnostici che hanno reso grande il Gruppo Bracco nel mondo.

Suscita particolare ammirazione nei numerosi visitatori che stanno frequentando “The Beauty of Imaging” è l'installazione che si richiama ai Bronzi di Riace.

Alta cinque metri, è stata creata da Marco Balich, curatore della mostra, insieme ai suoi collaboratori unendo 600 tasselli di immagini ricavate dall'applicazione di agenti di contrasto sia sul corpo umano, sia su fiori e oggetti, dando vita ad un'opera davvero unica, non solo nel suo genere.



THE BEAUTY OF IMAGING

Credits:

A cura di FeelRouge Worldwide Shows

Supervisione artistica: Marco Balich

Design e progetto di allestimento: Studio GIO' FORMA

Direzione dei contenuti: Mauro Belloni

In collaborazione con:

Centro Diagnostico Italiano

Fondazione Bracco

___________________________________________

Orari di apertura:

31 MAGGIO - 2 LUGLIO

Dal Martedì alla Domenica h 10.30 - 20.30

TRIENNALE DI MILANO

___________________________________________

INGRESSO LIBERO - FREE ENTRY