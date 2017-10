Buste della spesa tossiche, si rischia l’avvelenamento alimentare

Le buste della spesa riutilizzabili sono tossiche, si rischia l’avvelenamento alimentare, per tale ragione è necessario prendere le giuste precauzioni.

Avvelenamento alimentare, come riportato dal Mirror è questo il rischio che incorrono le persone che optano per le borse per la spesa riutilizzabili. Sebbene le buste per la spesa riutilizzabili e le shopper permettono di limitare l’inquinamento ambientale dovuto all’utilizzo delle buste di plastica per la spesa, tuttavia nascondo un insidioso rischio, quello appunto di avvelenamento alimentare.

Buste della spesa contaminate, si rischia l'avvelenamento alimentare

A renderlo noto la Food Standards Agency (FSA), l’agenzia britannica che vigila sulla salute pubblica in relazione al cibo. La FSA sta infati sollecitando i cittadini inglesi a riporre le confezioni di carne cruda o altri alimenti crudi come il pesce o le uova o i pronto cotti in buste separate per evitare il rischio di campylobacter o escherichia coli che potrebbe provenire dalla fuoriuscita di prodotto da confezioni danneggiate.

Buste della spesa tossiche: i consigli per non incorrere in un avvelenamento alimentare

La FSA ha dichiarato: "Gli alimenti crudi (carne cruda, pesce crudo e molluschi, verdure e uova) possono contenere germi o hanno germi sulla superficie delle loro confezioni che provocano l'avvelenamento alimentare".

Così milioni di acquirenti sono stati avvertiti circa i rischi di avvelenamento alimentare qualora dovessero riutilizzare buste per la spesa contaminate.

I consigli per evitare l'avvelenamento alimentare: