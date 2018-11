Caduta dei capelli: come prevenire e contrastare la caduta dei capelli

Come prevenire e contrastare la caduta dei capelli, il nuovo libro

Prevenire e contrastare la caduta dei capelli. Come combattere la calvizie e favorirne la ricrescita è il libro frutto di un’accurata ricerca svolta sulla base degli studi scientifici più recenti nel campo della calvizie comune.

In questa nuova edizione di Come prevenire e contrastare la caduta dei capelli l’autore spiega con linguaggio semplice e chiaro come fermare la progressione del diradamento dei capelli nei casi di lieve e media gravità. Il testo, unico nel suo genere è grado di fornire tutte le novità sulle strategie anticalvizie: dai nuovi farmaci in commercio ai fitoterapici, dalla omeopatia alla psicosomatica, dalla ricerca della dieta ideale per la salute dei capelli alle nuove tecniche di autotrapianto.

Come prevenire e contrastare la caduta dei capelli, argomenti trattati:

Calvizie comune e alopecia femminile Farmaci, sostanze naturali e fitoterapici, omeopatia Olii essenziali, psicosomatica e laser terapia Autotrapianto di capelli e Fue, la nuova tecnica chirurgica con prelievo diretto delle unità follicolari Stress, alimentazione e capelli.

.

Come prevenire e contrastare la caduta dei capelli: l'autore

FABRIZIO FANTINI Laureato in Biologia, membro della Società Italiana di Tricologia, è docente al corso di alta formazione in Tricologia del Sitri (Firenze).