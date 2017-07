Caffè allunga la vita: riduce il rischio morte da ictus e malattie cardiache

Caffè: tre tazzine al dì possono salvare la vita

Le persone che bevono caffè presentano un percentuale di rischio minore di morire per una serie di cause tra cui malattie cardiache, ictus e malattie del fegato. Questo il risultato di due studi realizzati in contemporanea sugli effetti del caffè pubblicati Annals of Internal Medicine.

Bere caffè allunga la vita: gli studi

Il caffè allunga la vita, ecco i due studi che lo dimostrano. Il primo studio è stato realizzato da 48 ricercatori coordinati da Marc Gunter, epidemiologo dell’International Agency for Research on Cancer ed ha coinvolto 520mila persone da 10 Paesi europei, il secondo studio ha per autrice principale Wendy Setiawan della University of Southern Califonia ed ha analizzato 185mila tra afroamericani, nippoamericani, latinoamericani e caucasici. Due studi dunque, moltissimi partecipanti, un’unica verità: il caffè riduce il rischio morte da ictus e malattie cardiache.

Il Caffè allunga la vita

In entrambi gli studi sui benefici del caffè risulta infatti bere dalle 2 alle 4 tazze di caffè al giorno diminuisce il rischio di morte del 18% rispetto chi non bene caffè, e più caffè si beve e più si allunga l’aspettativa di vita: una tazza di caffè al giorno, meno 12% di mortalità per tutte le cause, tre o più tazze e il rischio arriva al 18% come già citato. È da considerarsi che “a cup of coffee”, la tazza di cui si parla, è da 235 ml, mentre la nostra tazzina contiene circa 40 ml, tuttavia essendo il caffè inglese molto diluito le due “tazzine” posso essere equiparate.

Bere il caffè allunga la vita, anche decaffeinato

Novità tra le novità è che gli effetti benefici del caffè valgono anche per i caffè decafeiinati, infatti le proprietà del caffè che allungano la vita non risiederebbero nella caffeina ma negli altri elementi di cui il caffè è composto tutti con proprietà antiossidanti come i polifenoli, gli acidi clorogenici e i diterpeni.