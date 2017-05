Caffeina contro la disfunzione erettile: 3 tazzine al giorno aiutano il sesso

Tre tazzine di caffè al giorno combattono la disfunzione erettile

Dal caffè la cura contro l’impotenza: fino a tre caffè al giorno rappresentano un anti-flop naturale, oltre a essere una dose sicura per la fertilità.

A promuovere le doti benefiche del caffè contro l’impotenza sono gli esperti della Società italiana di andrologia, sulla base degli ultimi dati discussi al congresso nazionale Sia, che ha avuto sede a Milano Marittima, durante il simposio 'Cucina, salute & benessere'.

Spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore all'Università Federico II di Napoli

"La caffeina è un inibitore aspecifico delle fosfodiesterasi che aumenta la concentrazione del Gmp ciclico 'messaggero' del segnale di vasodilatazione e di rilassamento del tessuto erettile. In pratica, il caffè può agire come un 'viagra naturale', anche se in modo meno esclusivo e selettivo sul pene".

Questo meccanismo, secondo l'esperto, "comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione erettile in chi consuma fino a tre tazzine di caffè al giorno rispetto a chi non beve caffè o ne beve una quantità superiore".

La caffeina utilizzata come viagra naturale: i consigli per scongiurare il flop in camera da letto

La caffeina va così ad aggiungersi "alle sostanze che favoriscono il benessere sessuale, molte delle quali sono contenute nei cibi della tradizione italiana: la dieta mediterranea, infatti – sottolinea ancora Palmieri - aumenta dal 72% al 95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità, stando a uno studio italiano discusso durante il congresso".

Oltre a seguire una dieta sana, chi vuole scongiurare il 'flop' in camera da letto non deve trascurare l'esercizio fisico, perché "la sedentarietà è una minaccia per la salute sessuale maschile".

Il caffè aiuta il sesso: ecco perché

Ecco perchè i bevitori di caffè sono i migliori amanti, secondo la scienza: