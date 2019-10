Il Cagliari ha il cuore d'oro: i calciatori in visita alle cliniche Korian

Un momento inatteso per i pazienti delle case di cura Korian sul territorio di Cagliari. Ieri pomeriggio i giocatori del Cagliari Calcio Valter Birsa, Christian Oliva, Federico Mattiello e Alessandro Deiola hanno donato un momento di sollievo ai pazienti dei reparti dialisi della Casa di Cura Sant’Elena e ai piccoli pazienti di Città di Quartu, due delle tre case di cura Korian presenti sul territorio cagliaritano.

La visita è frutto di un accordo di partnership tra le strutture sarde di Korian, leader europeo nei servizi di

assistenza e cura, e il Cagliari Calcio, la squadra del cuore dei cagliaritani, che consente ai calciatori di

usufruire degli esami strumentali e di laboratorio per un check-up completo presso le Case di Cura.

Non è la prima volta che Korian si adopera per iniziative dedicate ai propri pazienti: già in passato i pazienti

del reparto dialisi erano stati invitati ad assistere a trasmissioni televisive all’interno degli studi di Videolina accompagnati dai loro infermieri.

Altre volte avevano avuto l’opportunità di assistere a concerti musicali con arpe e violini che suonavano all’interno dei reparti stessi; altre volte ancora sono stati organizzati flash mob appositamente per loro.



Oggi è la volta dei calciatori della squadra del cuore dei cagliaritani che hanno dedicato una giornata del loro tempo libero alle persone ricoverate nelle case di cura di Cagliari.



“In Korian seguiamo un approccio detto Positive Care che mette il paziente al centro del programma di cura

affiancando alla migliore qualità assistenziale anche l’empatia, una vera e propria umanizzazione delle cure

che ha come fine ultimo quello di ridar loro la gioia di vivere – dichiara il Direttore Sanitario Francesco Cicu,

che prosegue - siamo quindi molto felici di questa collaborazione con il Cagliari calcio che ci consente di

mettere a disposizione della squadra la nostra professionalità medica e allo stesso tempo di donare un

momento di svago ai nostri pazienti ”– conclude Cicu.

Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di

80.000 posti letto in Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Spagna) e più di 53.000

collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 850 strutture in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età.

In Italia oggi Korian conta 41 case di riposo, 7 centri diurni, 110 appartamenti per anziani, 17 centri

specializzati per le cure dell’Alzheimer, 17 case di cura e cliniche di riabilitazione, 16 poliambulatori

specialistici, 4 comunità psichiatriche, 3 servizi di assistenza post acuzie, 3 centri residenziali per disabili, 3 centri diurni per disabili, 1 hospice e 6 servizi di assistenza domiciliare per un totale di circa 6000 posti letto e 530 mila prestazioni ambulatoriali.



Korian è presente in Sardegna con cinque strutture di cui tre a Cagliari e Hinterland: Casa di cura “San

Salvatore” a Cagliari, Casa di Cura “Sant’Elena” e Casa di Cura “Città di Quartu” a Quartu Sant’Elena.