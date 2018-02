Calvizie cura: le patatine fritte di McDonaldâ€™s contro la calvizie?

Patatine fritte di McDonald’s contro la calvizie. Il rimedio per fare crescere i capelli

Uno studio giapponese fatto dai ricercatori della Yokohama National University ha scoperto che il cibo consumato nella grande catena di fast food, contiene in realtà un prezioso antidoto contro la calvizie. I ricercatori giapponesi avrebbero analizzato i micro organismi responsabili della produzione di cellule pilifere alla base dei peli del cuoi capelluto andando, così, a stimolare la successiva produzione di altri 5000 germi. Da questa stimolazione sono nati altri peli.

Patatine fritte di Mc Donald’s combattono la perdita dei capelli. Ecco la sostanza che cura la calvizie

La produzione di massa dei germi è merito del dimetilpolisilossano, un componente chimico utilizzato nell’olio per friggere. Questa sostanza si utilizza spesso anche nelle cucine di Mc Donald’s perché il suo utilizzo consente unamaggiore stabilità termica ed evita che si formi la schiuma tra una frittura e l’altra. Per gli scienziati è, invece, un ingrediente miracoloso in grado di contrastare la perdita di capelli.

Curare la ricrescita dei capelli con le patatine fritte di Mc Donald’s. Una futura terapia per la crescita dei capelli?



La ricercatrice a capo del team, Junji Fukuda, si augura che questa tecnica riuscirà a migliorare la terapia rigenerativa dei capelli e a curare la calvizie anche se, attualmente, è stata provata soltanto sui topi.