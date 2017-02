Calvizie, scoperto il gene della calvizie. Ereditata dal cromosoma X materno

Calvizie, scoperte le 287 regioni genetiche che fanno perdere i capelli agli uomini



"Le cause della calvizie? Abbiamo identificato centinaia di nuovi segnali genetici. E' stato interessante scoprire che molti dei segnali genetici per la caduta dei capelli maschile arrivano dal cromosoma X, che gli uomini ereditano dalle loro madri". Lo spiega Saskia Hagenaars, giovane studente dell'ateneo che ha co-diretto la ricerca sulle 287 regioni genetiche legate a doppio filo con la calvizie maschile. Studio condotto assieme a David Hill dell'University of Edinburgh, del Centro di Genomica e Medicina Sperimentale dell'ateneo scozzese.

Calvizie, migliore comprensione delle cause genetiche della perdita dei capelli

"Siamo ancora lontani da poter fare un'accurata predizione del rischio di calvizie individuale. Ma questi risultati - spiega Marioni, principal investigator dello studio - ci fanno fare un passo avanti. Ciò che abbiamo scoperto apre la strada a una miglior comprensione delle cause genetiche della perdita dei capelli". Prima di questo studio, infatti, si conoscevano solo un pugno di geni legati alla calvizie. La ricerca, condotta esaminando i dati genomici e quelli relativi alla salute di oltre 52 mila uomini iscritti alla Biobank britannica, ha mostrato 287 regioni genetiche legate a questo problema. Gli scienziati hanno poi creato una formula per cercare di predire le chance di diventare calvi proprio sulla base della presenza, o dell'assenza, di certi marcatori genetici. Ebbene, se una previsione accurata per il singolo soggetto ancora non è a portata di mano, i risultati possono aiutare a identificare dei sotto-gruppi di popolazione per i quali il rischio di perdere i capelli è molto elevato. (Molti dei geni identificati sono legati alla struttura e allo sviluppo del capello, e potrebbero diventare possibili bersagli per lo sviluppo di farmaci mirati a trattare la calvizie.

"In questo studio - spiega David Hill - i dati sono stati raccolti sul tipo di calvizie ma non sull'età in cui si è manifestata. Noi ci aspetteremmo di vedere un segnale genetico anche più forte se fossimo in grado di identificare le persone in cui la perdita di capelli si è manifestata precocemente".