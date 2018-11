Cancro al cervello: mal di testa insolito? Attenzione, potrebbe essere tumore

SINTOMI DEL CANCRO

I sintomi del cancro variano a seconda della parte del corpo interessata da un tumore. Potresti essere a rischio di tumore al cervello se hai spesso questa sensazione nella tua testa.

CAUSA DEL CANCRO

Il cancro è causato dalle cellule in una parte specifica del corpo che si riproducono in modo incontrollabile. Queste cellule cancerose possono distruggere il tessuto sano che li circonda, inclusi gli organi.

CANCRO AL CERVELLO SINTOMI: MAL DI TESTA GRAVE E PERSISTENTE

Il mal di testa che è grave e persistente potrebbe essere uno dei primi segnali di allarme di un tumore al cervello, ha detto il neurochirurgo inglese, il dott Ian Sabin. direttore medico presso il London Gamma Knife Center parte del HCA Healthcare UK.

SINTOMI DEL TUMORE: QUELLO STRANO MALDITESTA SINTOMO DEL CANCRO AL CERVELLO

Tumore al cervello sintomi: i mal di testa, afferma Sabin, sono di solito peggiori al mattino e gradualmente migliorano nel corso della giornata.

Non è raro che il mal di testa sia accompagnato da una visione offuscata quando ci si alza da una posizione seduta, ha aggiunto.

"I primi segni di un tumore cerebrale generale possono includere mal di testa gravi e persistenti, che si presentano per un periodo prolungato e sono inusuali cioè non correlati a una malattia esistente", ha detto Sabin, "Caratteristicamente sono presenti al risveglio al mattino e spesso migliorano una volta che l'individuo è in piedi."

Potresti anche essere a rischio di un tumore al cervello se avverti la sensazione di nausea ha aggiunto Sabin. Il vomito e la nausea sono causati da un tumore che interferisce con la circolazione interna del fluido cerebrale. Dunque si dovrebbe vedere un medico se la nausea è associata a mal di testa o sonnolenza.