Cancro alla tiroide: sintomi, diagnosi e diffusione del tumore alla tiroide

Cancro alla tiroide: fattori di rischio e tasso di sopravvivenza

Il cancro alla tiroide si verifica più spesso nelle donne che negli uomini e altri fattori di rischio includono un'elevata esposizione a radiazioni e / o certi tipi di sindromi ereditarie.

Quando il cancro alla tiroide viene rilevato precocemente, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è superiore al 98% secondo il National Institutes of Health. Ciò significa che è importante sottoporsi a regolari esami fisici che includano il controllo della tiroide in modo che le cure necessarie possano iniziare rapidamente.

Tumore alla tiroide come riconoscerlo: come viene diagnosticato il cancro alla tiroide?

La ghiandola tiroidea si trova sopra la clavicola alla base del collo e secerne ormoni che sono importanti per mantenere le funzioni corporee.

Se un medico nota gonfiore al collo o rileva uno o più grumi nella tiroide durante un controllo di routine potrebbe voler indagare ulteriormente. Altri sintomi che possono indicare cancro alla tiroide sono: difficoltà a deglutire, linfonodi ingrossati, dolore alla gola o al collo o frequenti cambiamenti della voce e raucedine.

Cancro alla tiroide sintomi: tumore alla tiroide e esami del sangue

Quando il medico rileva questi sintomi è necessario un esame del sangue per determinare se la tiroide funziona correttamente, così come un esame ecografico. Il medico può anche eseguire una biopsia, in cui viene utilizzato un ago per rimuovere le cellule potenzialmente anomale, che poi andranno in laboratorio per l'analisi al microscopio.

Esistono 10 segnali che indicano sintomi di disturbo alla tiroide e permettono di prevenire l’insorgenza di una malattia alla tiroide.

Tumore alla tiroide diagnosi: cosa succede durante una biopsia della tiroide?

Il metodo di biopsia più semplice per scoprire il cancro alla tiroide è l'aspirazione con ago sottile. Durante questa procedura, il medico inietta un ago sottile e cavo direttamente nel nodulo e rimuove le cellule sospette, insieme ad alcuni liquidi circostanti. L'anestesia locale di solito non è necessaria, ma potrebbe essere necessaria un’anestesia nella pelle che copre il nodulo.

"Si tratta di una piccola procedura in cui una piccola quantità di materiale viene tirata nell'ago, spalmata su una diapositiva e inviata direttamente al laboratorio di patologia", afferma Manju Prasad, MD, direttore della patologia di testa, collo ed endocrina a Yale Medicine e professore di patologia alla Yale School of Medicine. "Alcuni campioni prelevati dall'ago vengono anche salvati per studi speciali, compresi i test molecolari."

Tipicamente, questa estrazione viene ripetuta un paio di volte in modo che possano essere campionate diverse aree del nodulo. Spesso, durante la biopsia viene utilizzata l'ecografia per garantire che i campioni vengano prelevati dalle aree giuste – ma soltanto i noduli più sospetti, se ce ne sono più di uno. Questi tipi di biopsie possono anche essere utilizzati per raccogliere campioni dai linfonodi ingrossati e aiutare a diagnosticare con successo se il tessuto è benigno o canceroso.

Se la biopsia rileva la presenza del cancro, il prossimo passo potrebbe essere un intervento chirurgico.

Tumore alla tiroide è mortale?

Pur essendo un tipo di tumore, quello alla tiroide, in aumento più di ogni altro nelle donne dopo quello alla mammella, il 90% dei tumori alla tiroide non è mortale ed è assolutamente curabile con la tiroidectomia. Si stima che la sopravvivenza dopo 20 anni dalla diagnosi di cancro alla tiroide è dell'85%. Il tumore papillare alla tiroide, pur non essendo mortale, è più aggressivo perché comporta la creazione di metastasi e richiede pertanto una terapia più importante.