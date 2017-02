Cancro come si cura. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO, news

Cancro come si previene. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO



Cancro, quattordici milioni di nuove diagnosi l'anno, che diventeranno ventuno nel 2030 sotto la spinta della crescita e dell'invecchiamento della popolazione, quasi nove milioni di morti, una su sei tra quelle che avvengono nel mondo, anche in questo caso destinate a salire. I numeri su cancro e tumore mettono angoscia, ma con una spinta alla prevenzione e l'accesso alle terapie si può invertire il trend. E' il messaggio è dell'Oms, che in occasione del World Cancer Day di oggi ha pubblicato nuove stime e linee guida sui tumori.



Cancro come si previene. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO. Lorenzin: "Il World Cancer Day è importante"



La possibilità sempre più concreta di guarire è stata ricordata anche dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. "Il World Cancer Day è importante perché le persone non devono avere paura del cancro, è una bestia che si doma - ha ricordato -. Ma bisogna insistere sulla prevenzione, perché la differenza tra guarire e morire è quella di poter diagnosticare in tempo la malattia".



Cancro come si previene. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO. OMS, i dati



La maggior parte del peso della malattia, spiega l'Oms, è a carico dei paesi a basso e medio reddito. Il 'big killer' è il cancro al polmone, con un milione e 700mila morti, un quinto del totale, seguito da quello al seno con quasi 600mila. Il costo economico mondiale di questa malattia è stato stimato a 1,16 mila miliardi di dollari, ma una diagnosi allo stadio iniziale riduce dalle due alle quattro volte i costi dei trattamenti. "Una diagnosi di tumore tardiva e l'impossibilità di ricevere le terapie condanna molte persone a sofferenze on necessarie e morte precoce - afferma Etienne Krug, che dirige il dipartimento per le malattie non trasmissibili dell'Oms -. Applicando le indicazioni delle linee guida è possibile migliorare diagnosi e trattamento".



Cancro come si previene. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO. Il messaggio del World Cancer Day



Il messaggio sulla prevenzione, testimoniato dallo slogan 'We can I can' è condiviso anche dalle associazioni e dagli esperti italiani, che ricordano come si stimi che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 363.000 nuove diagnosi di tumore, per il 40% evitabili con stili di vita corretti, in particolare con uno stop al fumo, secondo le indicazioni dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom).





Cancro come si previene. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO. I tumori infantili



Questo non vale ovviamente per i tumori infantili, che come ricorda la Fondazione Veronesi ogni anno in tutto il mondo colpiscono circa 250.000 bambini. In Italia sono 1.600 le diagnosi tra i bimbi fino ai 14 anni e in tutto 1.000 quelle che riguardano gli adolescenti, dai 15 ai 19 anni.





Cancro come si previene. TUMORE ko. Giornata Mondiale contro il CANCRO. Il lavoro della Fondazione Veronesi



"Grazie ai passi avanti dell'oncologia pediatrica e della ricerca scientifica - ricordano gli esperti della Fondazione - oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce e si sale all'80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più piccoli". Per sostenere le cure nell'oncologia pediatrica e l'informazione e divulgazione scientifica, dal 2014 la Fondazione Umberto Veronesi ha avviato il progetto Gold for Kids che da oggi al 31 marzo è possibile sostenere donando 2 o 5 euro con sms o chiamata da rete fissa al 45540.