Cancro, diabete aumenta il rischio di tumori: studio svedese su cancro

Diabete aumenta il rischio di tumori: maxi studio presentato da ricercatori svedesi su cancro

Il diabete aumenta il rischio di cancro. Non una buona notizia per i pazienti diabetici quella che arriva da un ampio studio presentato al congresso dell'Associazione per lo studio del diabete (Easd), in corso a Berlino, da ricercatori svedesi che invitano a non interpretare in modo allarmistico i dati: "I nostri risultati non significano che una persona con diabete si ammalerà di tumore nel corso della vita", precisa Hulda Hrund Bjornsdottir, coordinatrice dello studio, invitando piuttosto a considerarli uno stimolo a migliorare la gestione del diabete.

Cancro, diabete aumenta il rischio di tumori: diabetici, 20% più a rischio di sviluppare tumore del colon retto

L'indagine osservazionale sull’incidenza dei tumori nei malati di diabete ha confrontato i dati clinici di circa 450 mila diabetici di tipo 2 con quelli di 2 milioni di persone senza la malattia nell'arco di 7 anni. Ebbene, secondo l'equipe del Registro nazionale svedese sul diabete, i primi sono risultati il 20% più a rischio di sviluppare tumore del colon retto e il 5% in più per quello al seno, considerando due delle neoplasie più diffuse. Avere il diabete peggiora anche la prognosi: le probabilità di morire per cancro del seno o della prostata, per esempio, sono risultate il 25% eil 29% più alte rispetto ai non diabetici.

Cancro, diabete aumenta il rischio di tumori: diabetici, i tumori più diffusi

In generale, durante i 7 anni analizzati, 227.505 persone si sono ammalate di tumore. Il diabete era associato con 11 dei 12 tipi di cancro considerati nello studio. I più diffusi fra i diabetici sono risultati il tumore del fegato (231% di probabilità in più di avere una diagnosi di questo tipo), pancreas (119%), utero (78%), rene (45%). Ma è emerso anche che i pazienti con diabete hanno quasi il 20%di rischio in meno di sviluppare una neoplasia della prostata.