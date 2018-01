Cancro: ecco le nano navette, la nuova terapia che uccide i tumori

Cancro ultima scoperta: per distruggere il cancro, navette dirette contro i tumori





Una nuova arma contro il cancro è stata costruita in Italia. Le nano navette progettate nell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova grazie a un finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca sono state progettate per viaggiare nel corpo umano. L’ultima scoperta conto il cancro nasce dallo studio del gruppo interdisciplinare coordinato da Paolo Decuzzi, direttore del Laboratorio di Nanomedicina di Precisione dell'Iit e promette risultati davvero eccezionali.

Cura del cancro, uccidere le cellule tumorali con le nano-navette made in Italy. Ecco come

Il progetto delle nano navette ha come obiettivo primo l’utilizzo di queste piccole particelle per la diagnosi precoce e la terapia del più aggressivo tumore del cervello, il glioblastoma multiforme. Ma la vera ambizione di questa ricerca è un’altra. Gli sviluppi futuri di questa tecnologia avanzata potrebbero riguardare la chemioterapia e l’immunoterapia combinata. Si potrà così combattere i tumori con i farmaci e, nello stesso tempo, rafforzare contro di essi le difese immunitarie. L'obiettivo ultimo, dunque, è di avere una nuova generazione di farmaci intelligenti, in grado di curare i tessuti malati senza danneggiare quelli sani.