Cancro, Giornata mondiale contro il cancro: perchè da noi si guarisce di più

4 FEBBRAIO, WORLD CANCER DAY: ECCO PERCHE' IN ITALIA SI GUARISCE DI PIU'

I numeri parlano chiaro: nel 2016, solo in Italia, si sono registrati circa 1.000 nuovi casi di cancro al giorno. Cio' significa che ogni anno circa 365 mila persone, 190 mila uomini e 176 mila donne, ricevono una diagnosi di cancro.

Il dato positivo e' che in Italia si guarisce di piu', come testimoniano gli ultimi dati che ci vedono al vertice in Europa per la sopravvivenza a cinque anni, migliorata rispetto al quinquennio precedente sia per gli uomini (55%), sia per le donne (63%).



CANCRO, STANZIATI 100 MILIONI DI EURO DALL'AIRC



L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha contribuito a questo risultato garantendo continuita' di finanziamenti ai ricercatori piu' meritevoli. Solo poche settimane fa AIRC e la sua Fondazione hanno stanziato 102 milioni di euro per 680 progetti di ricerca e programmi di formazione che vedono coinvolti circa 5.000 ricercatori al lavoro in laboratori di universita', ospedali e istituzioni di ricerca in tutta Italia, prevalentemente in strutture pubbliche, con un beneficio tangibile per i sistemi della ricerca e della sanita' del nostro Paese.