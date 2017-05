Celgene nomina Jean-Yves Chatelan Vice Presidente e General Manager per l’Ital

Celgene Corporation (NASDAQ: CELG), ha annunciato oggi che Jean-Yves Chatelan è stato nominato Vice Presidente e General Manager di Celgene Italia. In questa posizione, Chatelan costruirà il suo lavoro sulla base dei risultati positivi raggiunti dall’affiliata italiana.

Jean-Yves Chatelan è in Celgene da novembre 2014, quando assunse il ruolo di Direttore Esecutivo per Operazioni Commerciali e Sviluppo nell’area Inflammation&Immunology per l’Europa. In questo ruolo, è stato responsabile della valutazione strategica delle opportunità commerciali per apremilast, terapia per psoriasi e artrite psoriasica, nelle regioni dell’Europa e Medio Oriente per Celgene. Più recentemente, Chatelan ha assunto il ruolo di Responsabile ad interim delle principali attività commerciali dell’area Inflammation&Immunology EMEA, nella sede di Boudry in Svizzera.

“Sono estremamente onorato e molto emozionato all’idea di guidare un’organizzazione di successo come Celgene Italia. L’Italia ha un alto standard qualitativo nella Ricerca e Sviluppo ed è al top per quanto riguarda l’innovazione. Grazie a questo ambiente favorevole abbiamo l’ambizione di continuare a rendere disponibili nel Paese terapie innovative che possano cambiare la vita dei pazienti. Questo è particolarmente importante per quei pazienti colpiti da patologie che ne mettono a rischio la vita o che sono fortemente debilitanti, i quali talvolta possono perdere la speranza perché i loro bisogni non sono soddisfatti adeguatamente”, ha dichiarato Jean-Yves Chatelan nel suo primo giorno nel nuovo ruolo.

Celgene è un’azienda biofarmaceutica, leader in ematologia e oncologia, che oggi sta espandendo la sua attività anche nell’area dell’immunoterapia (Inflammation&Immunology), con prodotti innovativi e un programma strutturato di studi clinici con l’obiettivo di mettere a disposizione un maggior numero di terapie target e di rispondere ai bisogni insoddisfatti dei pazienti con tumori ematologici e patologie infiammatorie.