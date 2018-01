Cancro: scoperti batteri intestinali contro il tumore colon retto

Cura del tumore colon retto: la scoperta che manda in regressione la malattia

Il cancro del colon retto rappresenta il secondo tumore maligno per incidenza e mortalità. In Italia, si stima che questo tumore colpisca circa 40.000 donne e 70.000 uomini ogni anno. L'incidenza è in aumento soprattutto nella popolazione femminile ma la ricerca potrebbe avere un’arma letale contro questo tipo di tumore. Lo rivela uno studio condotto da un team di ricercatori presso l'Università di Singapore e pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering.

Ricerca sul tumore colon retto: ecco i batteri intestinali che battono il cancro

La lotta al tumore colon retto ha un nuovo alleato. Lo studio ha rivelato che esiste un’arma in grado di mandare in regressione la malattia. Si tratta di batteri intestinali che agiscono contro il cancro trasformando nella pancia una molecola di broccoli e di altri vegetali. I batteri, infatti, rilasciano un enzima che attiva la molecola anti-cancro dei broccoli. Questa scoperta non solo aiuta la regressione del tumore, ma in più blocca la crescita di nuove cellule tumorali.

Battere cancro del colon e del retto: il ruolo dell’Escherichia Coli



Nella prima fase della ricerca, gli scienziati hanno creato una versione geneticamente modificata dell’ Escherichia coli. Il batterio sarebbe in grado di trasformare una molecola dei broccoli in un'arma anti-cancro. Successivamente gli stessi esperti hanno testato i batteri su cellule tumorali umane e su topolini malati di cancro del colon-retto. La malattia, dopo l’esperimento, è entrata quasi del tutto in regressione .