Cancro, Ue: calo del tasso di mortalità, ma più lento tra le donne.

Ue: in calo il tasso di mortalità da tumori, ma la flessione è più lenta tra le donne

Il tasso di mortalità per il cancro nei paesi dell'Unione Europea sta diminuendo, anche se più rapidamente tra i maschi che tra le femmine, per le quali sono ad esempio ancora in aumento i tassi di morte per tumori del pancreas e dei polmoni (in gran parte a causa del fumo).

A sostenerlo uno studio pubblicato sugli Annals of Oncology. La ricerca è stata condotta da ricercatori italiani guidati da Carlo La Vecchia dell'Università di Milano, in collaborazione con il Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV), e studiosi americani.

TUMORI, UE: CALO DEL TASSO DI MORTALITÀ, MA PIÙ LENTO TRA DONNE

Lo studio rivela che oltre quattro milioni di decessi per tumore sono stati evitati in 30 anni a partire dal 1988.

Nel 2017 sono attesi 761.900 decessi tra i maschi e 611.600 tra le donne e rispetto al 2012 la quota di decessi tra i maschi si è ridotta di oltre l'8%, tra le femmine invece di appena il 4%.

TUMORI, UE: MORTALITÀ PER TUMORI LEGATI AL FUMO IN AUMENTO TRA LE DONNE

Evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti": il problema è che la mortalità per tumori legati al fumo (tumori ai polmoni e altri) è ancora in aumento tra le donne che storicamente hanno iniziato a fumare più tardi degli uomini e quindi i danni del fumo per loro si vedono con effetto ritardato rispetto agli uomini.

Inoltre la mortalità per tumore del polmone, che nel 2017 farà un totale di 275.700 morti, corrispondenti a circa il 20% dei decessi per tutti i tumori, tra le donne di 25-44 anni è maggiore che tra i maschi (rispettivamente 1,4 per 100 mila contro 1,2 per 100 mila).

TUMORI, UE: CALO DEI DECESSI PER TUMORE, MA PIÙ LENTO TRA DONNE

L'analisi mostra che i decessi per tumore stanno diminuendo anche se a velocità differenti tra i due sessi. Fanno eccezione, però, il cancro ai polmoni e il cancro al pancreas, i cui decessi sono ancora in aumento tra le donne. Per il cancro del pancreas (su cui sono stati fatti pochi progressi sul fronte diagnostico e terapeutico) per il 2017 sono attesi 76.100 decessi tra i maschi (10,3 per 100.000) e 43.800 tra le donne (5,6 per 100.000) e, mentre il tasso