Capelli rossi: svelato il mistero del colore dei capelli rossi

SVELATO IL MISTERO DEI CAPELLI ROSSI

Capelli rossi: ben otto geni diversi sono coinvolti nel decidere se una persona avrà i capelli rossi, secondo il più ampio studio scientifico sull'argomento mai condotto.

In precedenza si pensava che i capelli rossi fossero controllati da un solo gene chiamato MC1R, ma gli studiosi dell'Università di Edimburgo hanno ora confermato che il processo è molto più complesso

Per raggiungere la conclusione, un team di ricercatori ha studiato il DNA di quasi 350.000 persone utilizzando i dati della Biobank britannica, creata nel 2006 per studiare l'influenza della genetica sulla malattia. Hanno scoperto che otto differenze genetiche precedentemente sconosciute tra le persone con capelli rossi e le persone che hanno capelli castani o neri sembrano influenzare la loro colorazione. Precedenti studi hanno dimostrato che le persone con i capelli rossi ereditano due versioni del gene MC1R, uno dalla madre e l'altro dal padre.

Ma mentre quasi tutti con i capelli rossi hanno due copie di questo gene, non tutti quelli che portano entrambe le copie finisconoper avere i capelli rossi, il che significa che altri geni devono essere coinvolti nel processo.

Gli scienziati hanno scoperto che alcuni degli otto geni identificati come aventi un ruolo nei capelli rossi funzionano controllando quando MC1R viene acceso o spento.

La ricerca, che è il più grande studio genetico sul colore dei capelli effettuato fino ad oggi, ha anche rivelato differenze in quasi 200 geni associati a bionde e brune. Molte delle differenze genetiche erano associate alla consistenza dei capelli piuttosto che al colore, mentre altri erano coinvolti nel determinare se i capelli crescono ricci o dritti.

Lo studio si è concentrato su persone di discendenza europea che hanno preso parte alla Biobanca britannica - che ha dati su 500.000 soggetti in generale - perché hanno una maggiore variazione nel colore dei capelli.

Il documento, pubblicato sulla rivista Nature Communications, è stato finanziato dal Medical Research Council (MRC) e dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BSRC).