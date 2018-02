Carenza medici: via 45.000 medici di base e specialisti in 5 anni

Carenza di medici in Italia: allarme pensionamenti medici. l dati choc

In Italia è allarme per la mancanza di personale medico. L’emorragia si determinerà nei prossimi 5 anni a causa dei pensionamenti. 45.000 medici andranno in pensione lasciando “scoperte” le loro posizioni lavorative. E’ un appello, quello lanciato dalla Federazione medici di medicina generale e dal sindacato dei medici dirigenti Anaao, che riguarda non solo i medici generici ma anche i medici del SSN.

Allarme carenza di medici: pensioni medici generici e medici del SSN in arrivo. Le stime



L’allarme sarà maggiore tra 10 anni: nel 2028, infatti, saranno andati in pensione 33.392 medici di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676. Il picco delle uscite dei medici di famiglia sarà nel 2022: anno in cui andranno in pensione 3.902 medici di base soprattutto in Sicilia, Lombardia, Campania e Lazio. Quanto ai medici del Ssn verranno a mancare per pensionamento 47.284.



Inoltre, le uscite stimate per effetto dei pensionamenti non saranno bilanciate da nuove assunzioni. Per quanto riguarda i medici di base, sono soltanto 1.100 all’anno le borse messe a disposizione per il corso di formazione in medicina generale; con queste potranno essere coperte non più di 11.000 posizioni nell’arco di 10 anni. Per i medici del SNN, invece, è più difficile fare delle stime precise perché non è possibile rilevare anzitempo quando verranno banditi i concorsi nazionali.