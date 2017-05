Carne rossa: aumenta il rischio morte legato a 9 malattie, non solo il cancro

Non solo cancro. La carne rossa aumenta il rischio di 9 tipi di malattie

Il consumo di carne rossa è legato a un maggior rischio di morte.

Mangiare carne rossa aumenta la probabilità di morire di molte malattie, mentre chi mangia carne bianca invece riduce questo, lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journa che ha coinvolto più di mezzo milione di persone pubblicato

Le probabilità di morire di cancro, malattie cardiache, malattie respiratorie, ictus, diabete, infezioni, malattie renali o malattie epatiche e Alzheimer aumentano in linea con il consumo di carne rossa, dunque ben 9 classi di patologie di vario tipo, tutte legate a doppio filo al consumo di carne rossa.

Carni rosse sotto accusa: il consumo alto aumenta le morti. Lo studio

Lo studio che ha nuovamente posto la carne rossa sotto accusa è stato realizzato dal National Cancer Institute di Bethesda attraverso l’analisi dei dati di una grande indagine chiamata NIH-AARP che ha toccato ben sei stati americani su sei stati (California, Florida, Louisiana, New Jersey, North Carolina e Pennsylvania) e due grandi aree metropolitane degli Stati Uniti (Atlanta e Detroit). L'analisi è durata ben 16 anni e ha coinvolto oltre 536.969 americani adulti di età compresa tra i 50 e i 71 anni.

Dall’analisi di tutti questi dati emerge infatti che all’aumento del consumo delle carni rosse lavorate aumenta anche il numero di decessi; tuttavia, al contrario, quanto più nell’alimentazione si introducono carni bianche non lavorate e pesce, tanto più il rischio di morte diminuisce sino a scomparire. Sostituire le carni rosse con quelle bianche, infatti, ridurrebbe questo rischio persino del 25%.

Perchè la carne rossa fa così male



Il perché la carne rossa fa male sarebbe legato alla presenza di nitriti e i nitrati (per quanto riguarda gli insaccati) e il ferro eme (per quanto riguarda la carne rossa); oltre, probabilmente, ad altri fattori quali: gli additivi e i carcinogeni che derivano dalla cottura; nonché l’evidenza per cui se la dieta è prevalentemente costituita da carne, minore spazio sarà dato alle verdure.

Carne rossa: aumenta la mortalità secondo nuovo studio USA

Arash Etemadi, del National Cancer Institute di Bethesda, autore della ricerca, spiga:

“Questo è lo studio più grande, finora, che mostra un aumento dei rischi di mortalità per diverse cause associate al consumo di carne rossa trasformata e non trasformata e sottolinea l'importanza del ferro eme, dei nitrati e dei nitriti nella valutazione dei percorsi relativi ai rischi sanitari associati all'assunzione di carni rosse”