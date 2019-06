Cellulite: come eliminarla con rimedi naturali: i cibi anticellulite detox

I cibi anticellulite per eliminare il fastidioso inestetismo della pelle a buccia d’arancia

La cellulite è un nemico per moltissime donne. Può colpire anche persone molto magre e interessare diverse zone del corpo, ma soprattutto gambe e glutei.

Una corretta alimentazione associata ad una costante attività fisica sono sicuramente fondamentali. È però importante anche conoscere quali sono i più efficaci cibi anticellulite. In natura esistono molti alimenti in grado di combattere gli inestetismi della fastidiosa pelle a buccia d’arancia.

Eliminare la cellulite mangiando senza rinunce: rimedi naturali

Quasi tutte le donne hanno la cellulite. A provocarla non è solo l’accumulo di grasso, ma anche e soprattutto la ritenzione idrica. Proprio per questo una dieta orientata solo alla perdita di peso può non risolvere il problema. La cellulite può infatti colpire anche persone molto magre.

Per combattere l’inestetismo è molto importante consumare cibi dall’effetto anticellulite naturale. Questi alimenti sono in grado di levigare la pelle eliminando l’effetto a buccia d’arancia. Introdurli all’interno del regime alimentare può essere molto utile per contrastare l’inestetismo.

I più efficaci cibi anticellulite sono molto comuni e noti per loro proprietà detox, antiossidanti, drenanti. Sono inoltre alimenti ricchi di vitamine. Si tratta di cibi facilissimi da trovare al supermercato e sicuramente già presenti nella tua cucina.

Cibi anticellulite: l’effetto delle verdure

Ecco altri alimenti comuni dal forte potere anticellulite. Le verdure sono fondamentali in ogni dieta, hanno notevoli proprietà benefiche per il nostro organismo e aiutano a contrastare l’effetto a buccia d’arancia.

Tra le verdure da preferire vi sono gli spinaci, noti anche per la loro capacità abbronzante, i broccoli, i cavolfiori e i cavoli, i pomodori, i peperoni e le barbabietole rosse. Da inserire nella dieta si consigliano anche verdure fresche come il radicchio e la lattuga.

Cibi anticellulite: la frutta detox per eliminare l'inestetismo con gusto e freschezza

La frutta è un alimento immancabile delle diete. Per eliminare la cellulite sono molto efficaci il pompelmo rosa, le arance e soprattutto i limoni. Le arance e i pompelmi rosa contengono sostanze, chiamate bioflavanoidi, che aiutano la circolazione del sangue. Il malfunzionamento della circolazione è una delle cause dell’inestetismo. Il limone invece contiene la vitamina C, importantissima contro la cellulite.

Eliminare la cellulite con le spremute di agrumi

Le spremute di agrumi hanno un effetto depurativo per il nostro organismo. Stimolano il metabolismo, svolgono un’azione snellente e drenante. Bruciano inoltre i grassi.

Le spremute d'arancia però sono efficaci solo se bevute subito e senza zucchero.

Altri frutti dall’effetto anticellulite sono i kiwi, l’ananas, le ciliegie e le mele, queste ultime da mangiare preferibilmente con la buccia.

Per quanto riguarda le ciliegie, sono molto efficaci i peduncoli. Questi infatti vengono utilizzati nelle diete disintossicanti e depurative ed hanno un notevole effetto anticellulite.

Cellulite: la spezia che la combatte in modo efficace, eliminando la ritenzione idrica

Una delle spezie più efficaci nella lotta contro la cellulite è la curcuma. Essa ha notevoli proprietà che consentono di arrivare alla prova bikini in perfetta forma. La curcuma favorisce il dimagrimento e previene le formazioni adipose. Accelera inoltre il metabolismo dei grassi e contrasta il senso di fame.

Questa spezia è inoltre in grado di agire sul sistema linfatico, migliorando la circolazione e combattendo la ritenzione idrica. Tutte queste azioni vanno naturalmente a diminuire la cellulite.

Quanto bere per eliminare la cellulite: il potere dell’acqua

L’acqua ha un valore inestimabile. Nel nostro corpo tendono ad accumularsi le tossine. Queste possono rovinare la circolazione causando la cellulite.

L’acqua svolge un’azione fondamentale nell’eliminazione delle tossine. Tutti gli esperti consigliano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Una corretta idratazione è importante per l’intero organismo.