Cervicale, sintomi, cause e rimedi naturali veloci: esercizi, tisane e oli

Cervicale: sintomi, cause e rimedi naturali per attenuarla e dare sollievo

La cervicale consiste in un’infiammazione molto fastidiosa che può provocare irrigidimento del collo, dolore, diminuzione della capacità di movimento e, se trascurata, può causare nausea, vertigini, disturbi alla vita, mal di testa e propagarsi fino alle spalle e alle braccia.

Tecnicamente è definita cervicalgia. La dottoressa Francesca Puggioni, pneumologa in Humanitas, ha dato preziosi consigli per combattere il disturbo. L’esperta ha individuato alcuni esercizi utili per attenuare il fastidio e ridurre il dolore, ottenendo benessere.

“La colonna vertebrale è la nostra armatura; quando non funziona, non funzionano neanche più gli organi all’interno, e ne sono compromessi la respirazione e l’equilibrio. Se, a causa della cervicalgia, ossia per il dolore alla cervicale, assumiamo una postura errata e ci ingobbiamo, non riusciamo a espandere la cassa toracica in maniera adeguata e quindi respiriamo male. Il dolore, inoltre, provoca rigidità anche sul diaframma” ha spiegato l’esperta.

Cervicale cause: i principali fattori di rischio

La cervicalgia è provocata nella maggior parte dei casi da:

postura scorretta

traumi dovuti ad incidenti automobilistici

infortuni dovuti all’attività fisica

contratture

stress e ansia

vita eccessivamente sedentaria

Rimedi naturali per cervicale: gli esercizi consigliati dalla dottoressa Francesca Puggioni, pneumologa in Humanitas

Per accelerare la scomparsa dei fastidiosi sintomi e ritrovare il benessere, esistono alcuni esercizi da effettuare anche a casa.

1.Testa dritta e sguardo all’orizzonte

2.In piedi, braccia lungo il corpo, alzare le spalle inspirando, poi rilasciarle espirando

3.Seduti, mani sulle spalle, cercare di avvicinare le punte dei gomiti

4.In piedi, congiungere i palmi delle mani, avambracci dritti davanti al busto, e spingere verso il centro

5.In piedi, avambracci dritti, afferrare le ditta di una mano con quelle dell’altro e tirare verso l’esterno, senza staccare le mani

La dottoressa consigli di fare sempre del movimento, col cautela e in modo dolce.

Cervicale, rimedi naturali fatti in casa: i rimedi della nonna dalle tisane agli oli da massaggio

Oltre agli esercizi fisici esistono anche altri rimedi naturali efficaci, dalle tisane rilassanti, ai sali per il bagno, ai gel e agli oli da spalmare sulle zone doloranti da trattare. Ecco quelli più consigliati sul web.

Rimedi per cervicale: le tisane rilassanti, che riducono lo stress e fanno dormire serenamente

Lo stress è una delle principali cause della cervicalgia. Bere tisane rilassanti è dunque molto utile per rilassarsi e allontanare l’ansia che ci fa contrarre i muscoli. Quelle più consigliate sono a base di melissa, camomilla, tiglio, zinco, curcuma. Oltre a far rilassare, favoriscono anche il riposo. Quando si dorme è preferibile assumere una posizione supina e usare un cuscino basso.

Rimedi contro la cervicale: fare un bagno caldo con particolari sali

Fare un rilassante bagno caldo con i sali di Epson è un rimedio molto efficace contro la cervicale. Consente inoltre di sciogliere la muscolatura contratta e di ridurre i gonfiori.

Rimedi cervicale: massaggi con oli essenziali specifici o preparati in casa

Per attenuare il dolore causato dalla cervicalgia è molto utile effettuare massaggi sulla zona dolorante, utilizzando oli specifici. I migliori a tal fine sono l’olio essenziale alla camomilla, alla lavanda, al rosmarino o di artiglio del diavolo. È preferibile non applicarli direttamente sulla pelle, ma diluirli in un olio a base di mandorla, di jojoba, d’oliva o in una crema base.

È possibile inoltre preparare un olio fatto in casa lasciando macerare le foglie di betulla nell’olio d’oliva per almeno un mese.

Rimedi naturali per cervicale: aloe vera in gel

Il gel di aloe vera risulta molto efficace contro i dolori causati dalla cervicalgia. Bisogna applicarlo sulla parte interessata 3 volte al giorno fino a quando non passa il dolore.

In alternativa all’aloe vera è possibile usare il burro di karité dalle proprietà antinfiammatorie, le creme a base di arnica, peperoncino o canfora. Tali creme hanno un effetto maggiore se vengono applicate dopo una doccia calda.