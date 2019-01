Chemioterapia: effetti collaterali ridotti con la spugna assorbi-farmaco

CHEMIOTERAPIA MENO TOSSICA CON LA SPUGNA ASSORBI FARMACO | TUMORI NEWS

Chemioterapia, stop agli effetti collaterali delle sostanze tossiche. Gli scienziati ritengono che potrebbero aver trovato un modo per rendere il trattamento chemioterapico meno tossico per il corpo.

Un gruppo di ricercatori ha iniziato a testare una piccola spugna che va collocata all'interno di una vena e rimuove i farmaci chemioterapici in eccesso dal sangue una volta che hanno attaccato il tumore bersaglio.

Gli esperti hanno dichiarato alla rivista ACS Central Science che i primi lavori offrono la speranza di evitare effetti collaterali del trattamento chemioterapico come la perdita di capelli e nausea.

Finora, la spugna assorbi-farmaco è stata provata nei maiali, ma i ricercatori vogliono testarla adesso nelle persone. Se tutto andrà bene, questi test potrebbero essere effettuati entro un paio di anni, dice lo scienziato Dr Nitash Balsara, dell'Università della California.

EFFETTI COLLATERALI DELLA CHEMIOTERAPIA RIDOTTI CON LA SPUGNA ASSORBI-FARMACO: ECCO COME FUNZIONA | TUMORI NEWS

La spugna assorbi-farmaco presenta un centro a maglie coperto da uno speciale rivestimento che assorbe il farmaco, ma capace di fare fluire il sangue attraverso il dispositivo senza impedimenti.

I test condotti su maiali hanno dimostrato di aver assorbito un farmaco chemioterapico chiamato doxorubicina, rimuovendo circa il 64% del farmaco in eccesso dal sangue.

Il farmaco in eccesso è rimasto incastrato nella spugna per sempre. Anche i continui lavaggi del dispositivo in laboratorio per un mese dopo la rimozione non ha potuto rimuovere il farmaco.

Ciò significa che il farmaco in eccesso assorbito dalla spugna non dovrebbe fuoriuscire quando il dispositivo viene estratto dal corpo, affermano i ricercatori, che sono stati finanziati dal National Institute of Health e dal National Cancer Institute.

Il dispositivo verrebbe inserito durante la chemioterapia e poi rimosso dopo la fine della sessione. Ogni sessione di chemioterapia richiederebbe un nuovo dispositivo.

Il dott. Balsara afferma che i primi risultati sono promettenti e che il dispositivo dovrebbe funzionare con altri farmaci chemioterapici se il rivestimento è ben bilanciato.

"Riteniamo che la rimozione del 50% del farmaco avrà un impatto sostanziale sull'esito del paziente", ha aggiunto.

SPUGNA ASSORBI FARMACO PER RIDURRE GLI EFFETTI DELLA CHEMIO | TUMORI NEWS

Il prof. Steve Rannard, del Cancer Research UK, ha dichiarato: "Questo lavoro è un nuovo entusiasmante approccio per ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia.

"La chemioterapia è un trattamento fondamentale per il cancro che salva vite umane, ma può avere l'impatto indesiderato di danneggiare il tessuto sano e quello canceroso, il che può portare a gravi effetti collaterali.

"Ora abbiamo bisogno di costruire un maggior numero di prove per garantire che questa tecnica sia sicura prima di poter vedere se questo potrebbe essere un approccio efficace nei pazienti oncologici".