Chili di troppo e grasso sulla pancia riducono il cervello. SOVRAPPESO NEWS

LE PERSONE IN SOVRAPPESO HANNO CERVELLI PIÙ PICCOLI

Se hai chili di troppo e grasso sulla pancia probabilmente nella tua scatola cranica hai un volume di materia grigia, quella che contiene la maggior parte delle cellule nervose del tuo cervello, rimpicciolito, questo secondo uno studio pubblicato sulla rivista Neurology.

"Studi precedenti hanno mostrato associazioni tra l’atrofia della materia grigia e il rischio di sviluppare demenza", ha scritto l'autore dello studio Mark Hamer, professore di medicina presso l'Università di Loughborough in Inghilterra.

CHILI DI TROPPO E GRASSO SULLA PANCIA? ATTENZIONE PERCHÉ POTREBBERO RIMPICCIOLIRE IL CERVELLO – LO STUDIO

Lo studio condotto su 9.652 persone di mezza età nel Regno Unito ha misurato l'indice di massa corporea (BMI – Body Mass Index) e il rapporto vita-fianchi.

BMI è una formula che coinvolge il peso e l'altezza di una persona; un punteggio BMI tra 18,5 e 24,9 è considerato sano, mentre sopra i 30 è considerato obeso. Mentre per il rapporto vita-fianchi si considera un punteggio alto sopra 0,90 per gli uomini e oltre 0,85 per le donne, ciò significa che una persona ha l'obesità centrale, ovvero una pancia più grande di fianchi.

Sulla base di questi criteri, quasi uno su cinque dei partecipanti allo studio è risultato essere obeso.

Hamer ei suoi co-ricercatori hanno anche utilizzato una risonanza magnetica per analizzare il volume cerebrale dei partecipanti. I ricercatori hanno calcolato l'età, l'attività fisica, il fumo e l'ipertensione, fattori che potrebbero contribuire a ridurre il volume del cervello.

CHILI DI TROPPO E GRASSO SULLA PANCIA POSSONO FAR RESTRINGERE IL CERVELLO – I RISULTATI DELLO STUDIO

Cosa hanno trovato? Le persone con un indice BMI più alto insieme a un rapporto vita-fianchi più alto avevano il più basso volume di materia grigia. "Le riduzioni delle dimensioni del cervello aumentano in modo lineare mentre il grasso intorno al centro del corpo si espande", ha scritto Hamer.

In numeri elevati, 1.291 persone che avevano un BMI di 30 o superiore e un rapporto vita-fianchi alto avevano il più basso volume medio di materia grigia, a 786 centimetri cubici; 514 persone con un BMI di 30 o superiore ma senza obesità centrale avevano un volume medio di materia grigia di 793 centimetri cubici. Nel frattempo, 3.025 persone con punteggi complessivi sani avevano un volume medio di materia grigia di 798 centimetri cubici.

Lo studio non ha mostrato differenze reali nel volume del cervello della materia bianca, quella parte della materia cerebrale che contiene di fibre nervose che collegano le regioni del cervello, legato all'obesità. Tuttavia, l'eccesso di peso era associato al restringimento in specifiche regioni del cervello: il pallido, il nucleo accumbens, il putamen (collegato solo a un BMI superiore) e il caudato (collegato solo a un rapporto vita-fianchi più alto). Tutte queste regioni cerebrali sono coinvolte nella motivazione e nella ricompensa.

LE PERSONE CON CHILI DI TROPPO E GRASSO SULLA PANCIA HANNO IL CERVELLO PIÙ PICCOLO

"Non è chiaro se le anormalità nella struttura del cervello portano all'obesità o se l'obesità porta a questi cambiamenti nel cervello", ha detto Hamer, che prosegue “Questa ricerca aiuterà gli scienziati a saperne di più su come l'obesità si rapporta al rischio di malattie neurodegenerative. L'obesità può avere un impatto negativo su una vasta gamma di parametri di salute e le persone dovrebbero sforzarsi di mantenere il normale peso corporeo".

La ricerca futura dovrebbe esplorare l'infiammazione, la nutrizione e la salute vascolare per capire meglio i potenziali legami tra salute del cervello e obesità.