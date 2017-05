Chirurgo prende a pugni l’infermiera, i medici lo fermano. Video choc

Chirurgo interrompe operazione per picchiare infermiera

Rissa in sala operatoria durante l’intervento: chirurgo prende a pugni l’infermiera.

E si, ormai se ne vedono di tutti i colori: col paziente ancora sul lettino, il chirurgo si allontana dal paziente e prende a pugni l’infermiera.

Questo è esattamente quanto è stato ripreso dalle telecamere poste all’interno della sala operatoria dell’ospedale di Lankao nella provincia di Henan in Cina.

Il video choc del chirurgo che prende a pugni l’infermiera in sala operatoria è stato pubblicato dal Daily Mail ed è già diventato virale.

Chirurgo interrompe l'operazione e picchia l'infermiera, pare fosse la fidanzata

Secondo Il Daily Mail la rissa in sala operatoria sarebbe stata provocata da una violazione del protocollo da parte dell’infermiera, da lì la reazione del chirurgo. Il medico è stato poi fermato e allontanato dai suoi colleghi mentre l'infermiera viene portata via da un’altra persona.

Pare però, che alla base di tale violenza ci fosse un rapporto “speciale” tra i due, tanto che, secondo quanto comunica l’ospedale, non sarà preso alcun provvedimento disciplinare, in quanto trattasi di affari strettamente personali della coppia e non professionali.