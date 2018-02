Cibi fermentati fanno bene all’organismo e anche alle ossa. Lo studio

CIBI FERMENTATI AIUTANO LE NOSTRE OSSA, AIUTO L'ORGANISMO PER LA DIGESTIONE E TANTO ALTRO

La tecnica di fermentazione storicamente è stata utilizzata come metodo per conservare cibi e bevande. Durante il processo di fermentazione, microrganismi come batteri, lieviti o funghi convertono i composti organici - come gli zuccheri e l'amido - in alcol o acidi. Ad esempio, amidi e zuccheri in frutta e verdura vengono convertiti in acido lattico e questo acido lattico funge da conservante naturale. La fermentazione può produrre sapori piuttosto distintivi, forti e leggermente aspri.

CIBI FERMENTATI BENEFICI

Il consumo di cibi e bevande che sono stati sottoposti a fermentazione produce benefici per la salute che vanno oltre la conservazione del cibo. La trasformazione di zuccheri e amidi aumenta i batteri naturali e benefici nel cibo. Questi batteri, noti come probiotici o batteri "buoni", sono pensati per aiutare una moltitudine di problemi di salute, in particolare la salute dell'apparato digerente.

I batteri che vivono nel nostro intestino sono essenziali. Aiutano con la digestione, l'assorbimento e l'assimilazione dei nutrienti. Inoltre, svolgono un ruolo nella funzione del nostro sistema immunitario. Tuttavia ci sono batteri "cattivi" che risiedono anche nell'intestino, la sfida è raggiungere il giusto equilibrio tra batteri buoni e batteri cattivi. Quando l'equilibrio è spostato a favore dei batteri cattivi, possono insorgere sintomi quali gonfiore, stitichezza o diarrea. Questo stato di squilibrio microbico è chiamato disbiosi o disbacteriosi.

Diete moderne, ricche di zuccheri raffinati e stili di vita intensi e stressanti possono contribuire alla disbiosi alimentando i batteri cattivi, consentendo loro di prosperare. Si ritiene che l'eliminazione di cibi raffinati ad alto contenuto di zuccheri insieme all’assunzione di cibi fermentati ricchi di probiotici riporti il corpo in equilibrio e sostenga il sistema immunitario.

CIBI FERMENTATI FANNO BENE ALLE OSSA

Un recente studio svedese condotto su 6mila donne, ha dimostrato come l'indebolimento delle ossa e in modo particolare le fratture, come quelle dell'anca, diminuiscano associando cibi fermentati a frutta e verdura.

Come spiega su La Stampa il dottor Claudio Pagano, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e Professore Associato di Medicina Interna presso l’Università di Padova:

«Un dato che sta emergendo dalle ultime ricerche è che, contrariamente a quanto ritenuto in passato, un maggior consumo di latte provoca un aumento e non una riduzione, del rischio di frattura nelle donne dopo la menopausa. Questo probabilmente accade perché il latte non sottoposto a fermentazione, fenomeno biochimico che avviene invece nello yogurt e nei formaggi, stimola lo stress ossidativo. Le sostanze pro-ossidanti favoriscono l’indebolimento dell’osso e dell’apparato muscolare, condizioni che facilitano le cadute e le fratture dopo la menopausa e negli anziani. Secondo questo studio nelle donne in post-menopausa quindi sarebbe da preferire l’assunzione di calcio attraverso i prodotti a base di latte fermentato piuttosto che con il semplice latte perché sono più poveri di sostanze pro-ossidanti».

CIBI FERMENTANTI ELENCO

Ecco un elenco di cibi fermentati che fa bene all’organismo