Cibo sano: perché il cibo potrebbe essere la migliore medicina di tutti

Cancro e salute: mangiare bene è la migliore medicina

Il cibo è come una medicina: può avere molto potere sulla salute delle persone. Alcuni studi rivelano che la salute delle persone è la somma è influenzata da diversi fattori quali il sonno, lo stress, lo sport e il cibo consumato ad ogni pasto.

L’attenzione sul cibo è diventata centrale anche nella cura di alcune malattie a causa del lento progresso che alcuni trattamenti farmacologici hanno nel ridurre le malattie legate all'alimentazione. Esempi di malattie di questo tipo sono il diabete di tipo 2, le malattie cardiache, l’ipertensione e persino il cancro.

Alimentazione e cancro: cibo sano per prevenire le malattie

La ricerca su cancro e alimentazione ha rivelato che, quando le persone mangiano bene, rimangono più sane e hanno maggiori probabilità di controllare le malattie croniche e forse addirittura di evitarle del tutto.

In poche parole, dare priorità alla qualità del cibo ingerito e insegnare alle persone come preparare pasti sani, può finire per avere un impatto maggiore dei farmaci stessi.

Mangiare sano: l’influenza del cibo sano per la salute

Il problema è che mangiare sano non è facile. Molti ospedali con le proprie equipe di medici stanno prendendo seri provvedimenti per abbattere queste barriere e migliorare la salute dei loro pazienti.

Ma sapere intuitivamente che il cibo può influenzare la salute è una cosa, e avere la scienza e la sicurezza per sostenerlo è un'altra. È difficile individuare un qualche collegamento diretto tra le malattie cardiache o il cancro e l’assunzione di cibi specifici nella propria dieta. Inoltre, gli alimenti non sono come i farmaci che possono essere testati in studi rigorosi che mettono a confronto le persone che mangiano una tazza di mirtilli al giorno, per esempio, con coloro che non determinano se il frutto può prevenire il cancro.

Cibo sano e salute: quali alimenti mangiare per la prevenzione delle malattie

Recenti studi hanno dimostrato perché determinati alimenti sono associati a tassi più bassi di malattia. I ricercatori stanno isolando composti come gli omega-3 presenti nel pesce e i polifenoli nelle mele, ad esempio, che possono inibire la capacità dei tumori di sviluppare nuovi vasi sanguigni. Noci e semi possono proteggere parti dei nostri cromosomi in modo che possano riparare i danni che incontrano in modo più efficiente e aiutare le cellule a rimanere più a lungo in salute.