Cibo e umore:cosa mangiare per migliorare l’umore. La ricerca

Relazione tra cibo e umore: i cibi che migliorano l’umore. La ricerca

Le nostre abitudini alimentari possono influenzare i nostri stati d’animo. L’umore è legato al cibo. Mangiare alcuni alimenti piuttosto che altri può creare può essere la causa di disturbi fisici e psichici. Una ricerca, svolta da Lina Begdache negli studi di New York, ha analizzato proprio gli effetti e le cause della relazione tra cibo e stati umorali. Vediamo, in pratica, di cosa si tratta.

Cibo e umore: lo studio che mette in correlazione alimenti e umore. Gli effetti del cibo spazzatura

La studiosa Lina Begdache, come riferisce la fonte The Guardian, ha analizzato e studiato le abitudini alimentari di alcuni soggetti con età differenti. Da questo studio emerge che chi consuma spesso cibi spazzatura e ricchi di grassi è più sottoposto allo stress ed ai sintomi ansiosi. In pratica, le sostanze contenute dentro il junk food provocano una risposta infiammatoria all’interno del nostro organismo, il quale reagisce con l’ansia e depressione.

Legame cibo e umore: alimenti per evitare depressione, ansia e stress. I cibi per il buon umore

Quali sarebbero gli alimenti che devono essere consumati abitualmente da giovani e adulti? Secondo la ricerca, i giovani 30enni che preferiscono il consumo di frutta a quello dei cibi dei fast food sono meno soggetti ad avere l’ansia e la depressione. Inoltre, la dieta mediterranea sembrerebbe la soluzione ideale per mantenere una buona salute mentale. Grazie all’apporto di acidi grassi buoni, minerali, magnesio e vitamine contenuti nei cibi della dieta mediterranea, il cervello ritrova benessere e l’umore, di conseguenza, migliora.