Zentiva Italia annuncia la nomina di Cinzia Falasco Volpin a General Manager

Cinzia Falasco Volpin vanta una lunga esperienza lavorativa, durante la quale ha ricoperto diversi ruoli chiave come Chief Finance Officer e Board Member in aziende quali Apple, Autogrill e, negli ultimi 11 anni, nell'industria farmaceutica.

Durante la sua precedente esperienza come Amministratrice Delegata di Mylan Italia, ha contribuito a rendere l'azienda tra i leader di mercato nel settore dei farmaci equivalenti. Ha gestito, inoltre, l’integrazione di due importanti società nel settore farmaceutico, posizionando Mylan tra le prime aziende nel primary care, nelle principali aree terapeutiche quali Cardiologia, CNS, Dermatologia, Ginecologia e OTC – Consumer Health.

La nomina arriva a un anno dall’acquisizione di Advent International, in un momento cruciale in cui Zentiva Italia si pone ambiziosi obiettivi di consolidamento e di sviluppo del business per diventare un punto di riferimento per la salute del cittadino e leader nell’ambito del primary care.

Zentiva ha annunciato la propria intenzione di proseguire con il suo percorso di crescita, proponendo nuove attività e progetti differenzianti, servizi di customer engagement e ampliando il proprio portfolio di prodotti.

Nel dare il benvenuto alla nuova General Manager, Zentiva si è detta certa "che la visione strategica di Falasco Volpin, unitamente alla sua professionalità e alla comprovata esperienza, contribuirà al consolidamento di un modello di business incentrato sullo sviluppo e posizionamento dell’azienda nel mercato italiano".