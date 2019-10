Diabete: cioccolato all'olio di oliva per regolare la glicemia alta

Diabete, cioccolato all'olio di oliva permette di godere dei benefici del cacao nel ridurre il rischio di infarto, ictus e malattie cardiovascolari senza vedere ulterioremente crescere la glicemia alta - Salute e benessere

Il primo problema di chi soffre di diabete è quello di controllare la glicemia alta, ovvero un'eccessiva concentrazione di zuccheri nel sangue. Proprio per questo i malati diabete mellito o altre forme di questo diturbo deve stare alla larga dai dolci, o comunque assumere alimenti con una bassa quantità di zuccheri. Il cioccolato è tra questi ma si tratta di un prodotto che può portare enormi benefici all'organismo se assunto con moderazione. Dal Dipartimento Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche dell'università La Sapienza di Roma è arriva una particolare variante di cioccolato all'olio di oliva che può aiutare i diabetici a controllare la glicemia alta.

Diabete, cioccolato all'olio di oliva: i benefici del cacao ma senza la paura della glicemia alta - Salute e benessere

I ricercatori nel creare il cioccolato all'olio di oliva amico di chi soffre di diabete hanno aggiunto al cacao la oleuropeina, una sostanza derivata dall'olio extravergine d'oliva che permette proprio di abbassare la glicemia alta. Ingerire 40 grammi di questo alimento non porta ad un aumento significato degli zuccheri nel sangue. Lo studio è stato pubblicato su Clinical Nutrition.

Diabete, cioccolato all'olio di oliva: il segreto nel regolare la glicemia alta è la oleuropeina - Salute e benessere

Il nuovo cioccolato all'olio di oliva è stato sperimentato su 25 soggetti con diabete di tipo 2 e 20 persone sane. Il campione ha ingerito 40 grammi di crema di cacao e nocciole, prima normale e poi arricchita con il 4% di oleuropeina. "I risultati mostrano che nei diabetici il consumo di cioccolato all'olio di oliva riduce il picco glicemico che si ha due ore dopo l'ingestione del cioccolato senza oleuropeina: la glicemia media dopo il consumo di 40g di cioccolata è di 140 mg/dl, dopo aver mangiato quella arricchita con oleuropeina scende a 125 mg/dl - ha spiegato Francesco Violi, coordinatore dello studio, professore ordinario di Medicina Interna dell'università La Sapienza di Roma e presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna (COLMED) - Non solo, il cioccolato "speciale" permette un miglior utilizzo del glucosio".

Cioccolato alll'olio di oliva: combatte il diabete e aiuta il cuore ad allontanare infarto ed ictus - Salute e benessere

Il cioccolato all'olio di oliva è un toccasana per il diabete in quanto permette alle persone che soffono di questo disturbo di poter godere dei benefici del cacao, che grazie al suo potere antiossidante protegge il sistema cardiovascolare e riduce il rischio di ictus e infarto. Non solo, il cioccolato pare abbia effetti positivi anche per chi soffre di depressione.