Cioccolato-depressione: ecco il rimedio naturale per migliorare l'umore

Cioccolato-depressione, nuovo studio internzionale conferma che cioccolato fondente può ridurre di ben 4 volte il rischio di depressione: ecco le dosi consigliate - Salute e benessere

La depressione maggiore è un problema che colpisce decine di migliaia di persone in Italia e ancora di più nel mondo. Questa patologia impedisce di vivere la quotidianità in modo sano e produttivo e porta ad un circolo vizioso da cui diventa molto difficile uscirne. Chi soffre alla depressione è sempre alla ricerca di cure naturali alternative a quelle farmacologiche e oggi è arrivato un nuovo rimedio che potrebbe aiutarli a ritrovare il buon umore. Stiamo parlando del cioccolato.

Cioccolato-depressione: il rapporto è più stretto di quello che si pensi - Salute e benessere

Uno studio realizzato dall'University College London, University of Calgary e l'Alberta Health Service in Canada afferma che il cioccolato fondente ha una forte influenza sull'umore e lo può influenzare positivamente fino a ridurre il rischio di depressione fino a 4 volte. La ricerca ha riguardato oltre 13mila soggetti, di cui il 7,6% è stato classificato dalla US National Health and Nutrition Examination Survey come sofferenti di depressione maggiore. La percentuale scende ad appena l'1,5% in coloro che mangiano regolamente cioccolato fondente.

Cioccolato-depressione rimedi naturali: ecco le dosi di ciccolato fondente da assumere per migliorare l'umore - Salute e benessere

La ricerca sembra confermare che chi consuma tra 104 e 454 grammi di cioccolato, fondente o di altro tipo, ha il 57% in meno di possibilità di sperimentare i sintomi della depressione maggiore. "Questo studio fornisce alcune prove scientifiche del fatto che il consumo di cioccolato, in particolare quello fondente, può essere associato a ridotte probabilità di sintomi depressivi clinicamente rilevanti", ha detto Sara Jackson, principale autrice dello studio. "Tuttavia - sottolinea l'esperta - saranno necessarie ulteriori ricerche per chiarire la direzione del nesso di causalità: potrebbe accadere, infatti, che la depressione induca le persone a perdere l'interesse nel mangiare il cioccolato, oppure potrebbero esserci altri fattori che rendono le persone meno propense a mangiare cioccolato fondente e ad essere depresse".

Cioccolato-depressione: il cacao può diventare la base di una nuova terapia contro la depressione maggiore - Salute e benessere

Se venisse scoperto un effettivo rapporto di cause effetto tra l'assunzione di cioccolato fondente e la riduzione del rischio di depressione maggiore è possibile che l'alimento possa essere utilizzato in futuro come adiuvante di una terapia farmaceutica contro il cattivo umore patologico. "Se si dovesse stabilire una relazione causale che dimostri un effetto protettivo del consumo di cioccolato sui sintomi depressivi - aggiunge - sarà poi necessario comprendere il meccanismo biologico per determinare il tipo e la quantità di consumo di cioccolato ottimali per la prevenzione e la gestione della depressione".

Cioccolato depressione, rimedi naturali: il cioccolato aumenta l'euforia per combattere la depressione - Salute e benessere

Qual è il meccanismo che permette al cioccolato, ed in particolare quello fondente con un maggiore contenuto di cacao, di combattere la depressione? Secondo gli esperti molto dipende dal fatto che questo alimento contiene concentrazioni elevate di ingredienti psicoattivi che producono euforia come la feniletilamina, sostanza considerata importante per regolare l'umore. Il cioccolato quindi ha un effetto molto simile alla cannabis, anche se in grado minore.